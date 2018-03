Top Gun | 10 curiosità sul cult anni ' 80 con Tom Cruise

Ucraina - arrestata Top Gun Savchenko : 18.06 Avrebbe pianificato un golpe la ex top gun e deputata Ucraina Nadia Savchenko, ed è stata posta in stato di fermo dopo che il Parlamento ha votato a favore per privarla dell'immunità. La deputata è stata portata nella sede dei Servizi Segreti dove ha contestato l'accusa della Procura generale sottolineando come "fosse a conoscenza di essere sotto controllo dei Servizi." "Tutte le prove sono state fabbricate", ha accusato la Savchenko ...

