Tonya | il dietro le quinte di uno scandalo che fece epoca

(Di giovedì 29 marzo 2018) La storia diHarding, la pattinatrice su ghiaccio protagonista nel 1994 di unoche sconvolse il mondo dello sport, arriva al cinema nel film "", un'opera anticonvenzionale e trascinante.Il regista, l"australiano Craig Gillespie, basandosi su interviste risalenti all'dei fatti, ripercorre la vicenda in un biopic strutturato come un falso documentario e in cui toni da black comedy si alternano a sfumature drammatiche.Tra gli anni "80 e "90,Harding (Margot Robbie) è una delle migliori pattinatrici sul ghiaccio, la seconda al mondo ad aver compiuto un triplo axel (la piroetta in volo). Cresciuta nelle ristrettezze e tra gli abusi psicofisici della madre Lavona (Allison Janney), si è poi sposata a un violento, Jeff (Sebastian Stan). Nonostante l'indubbio talento, la mancanza di femminilità diventa il pretesto per sabotare i suoi meriti sportivi: la perfezione ...