Tim | cda il 9 aprile dopo ok sindaci a richiesta di Elliott

Tim - prossimo CdA convocato per il 9 Aprile : Con una nota di poche righe, TIM comunica che il prossimo 9 Aprile si riunirà il Consiglio di Amministrazione della società per discutere delle eventuali azioni a valle della decisione del Collegio ...

Riflettori puntati su Tim. Oggi pomeriggio riunisce il CdA : Teleborsa, - Riflettori nuovamente puntati su TIM . Oggi pomeriggio la compagnia di telecomunicazioni riunirà il Consiglio di Amministrazione . Un incontro non in agenda, del quale non si conosce l'...

Tim - Elliott : no Assemblea a maggio in caso di reintegro del CdA a aprile : Teleborsa, - Il prossimo 4 maggio non dovrà esserci nessuna Assemblea degli azionisti di TIM se all'Assemblea del 24 aprile sarà approvata la proposta del fondo Elliott per "reintegrare un Board ...

Tim - esposto di Elliott alla Consob contro le dimissioni del cda : MILANO - L'arrocco dei consiglieri di Telecom in quota Vivendi, che giovedì scorso hanno deciso di dimettersi facendo così decadere l'intero board della società di Tlc, provoca la reazione del fondo ...

Elliott - dimissioni cda Tim azione cinica : "Incapace di avanzare argomentazioni meritevoli, il consiglio ha semplicemente abbandonato i propri posti per prendere tempo. Elliott considera questa azione cinica e egoista, in quanto ritarda la ...

TELECOM - VIVENDI FA DECADERE IL CDA/ Elliott critica la mossa difensiva di Tim : si vota il 4 maggio : TELECOM Italia, continua lo scontro tra Elliott e VIVENDI su Tim. Il cda decade dopo le dimissioni di 8 consiglieri. Fissata per il 4 maggio l'Assemblea degli azionisti(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 11:21:00 GMT)

Guerra aperta per la governance in Tim. Elliot deplora dimissioni CdA : E' di nuovo polemica sulla governance di TIM . Il Fondo Elliot ha commentato "a caldo" la decisione del CdA di dimettersi in blocco prima dell'assemblea del prossimo 24 aprile, in tutto sette membri ...

Fondo Elliott allo scontro con Vivendi : "Su Cda Tim mossa cinica ed egoista" : La mossa di Vivendi, che ha fatto dimettere i suoi consiglieri in Tim, viene bollata da Elliott come "cinica e al servizio dei suoi interessi" in quanto "ritarda la possibilità degli azionisti di Telecom Italia di esprimere il loro voto nell'assemblea del 24 aprile". "Questo è un altro esempio di come i diritti delle minoranze in Telecom Italia siano cancellati e della continua indifferenza alla migliori prassi di governo ...

Tim - si dimette il cda : Si dimette la maggioranza dei consiglieri del Cda di Tim . Dimissioni con decorrenza dal 24 aprile 2018, prima dello svolgimento dell'Assemblea ordinaria della società convocata in quella data. Lo si ...

Tim : dimissioni consiglieri - nuovo cda : ANSA, - MILANO, 22 MAR - Arrivano le dimissioni per i consiglieri Tim in quota Vivendi, tra cui il presidente Arnaud de Pouyfontaine; dimissioni con decorrenza dal prossimo 24 aprile, data dell'...

Tim : il 4 maggio assemblea azionisti per nuovo cda : Roma, 22 mar. , askanews, L'assemblea degli azionisti di Tim eleggerà un nuovo cda il 4 maggio. Lo comunica la società dopo che il board ha deciso di convocare i soci all'inizio di maggio 'per l'...

Tim al ribasso nel giorno del CdA : Teleborsa, - TIM al ribasso a Piazza Affari . Il titolo del gruppo di telecomunicazioni mostra un calo dello 0,70%, mentre rimane in attesa degli esiti del CdA di oggi 22 marzo. Molti i temi sul ...