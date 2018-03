Tiangong 1 | “Succederà la mattina di Pasqua” La stazione spaziale cinese è prossima al

caffeinamagazine

(Di giovedì 29 marzo 2018) Sono mesi che parliamo di questa remota probabilità eppure solo adesso sta facendo veramente ‘notizia’. La1 cadrà a breve e a detta di ingegneri aerospaziali la caduta, reggetevi forte, sarà appunto “pasquale”. Si parla infatti dell’alba della domenica di Pasqua — intorno alle 4 e 50 ora italiana — per il rientro nell’atmosfera terrestre del Palazzo celeste (questo il significato indi). C’è però al momento una finestra di incertezza, ed è piuttosto ampia: circa 20 ore. E non è ancora possibile escludere, all’interno di questo arco temporale, la remota possibilità che uno o più frammenti del satellite possano cadere sul nostro territorio. Tuttavia non c’è solo terra al di sotto dell’Emilia Romagna, luogo limite nord nel quale lapotrebbe cadere. Ma secondo quanto emerso giovedì pomeriggio dalla nuova riunione, presso la sede ...