Tiangong 1 sta per cadere | ' È a 200 km' Precipiterà il giorno di Pasqua

Stazione Spaziale cinese Tiangong-1 : conferme sul “Crash” all’alba del giorno di Pasqua - Domenica 1 Aprile. La riservatezza della Cina rende tutto più difficile : La Stazione Spaziale cinese Tiangong-1 da 8,5 tonnellate, in caduta verso la Terra, sta viaggiando ad una velocità di 29.000 km/h. Tiangong-1 attualmente gira intorno alla Terra ogni 88 minuti circa ad un’altitudine media di 200 km circa. Quando raggiungerà i 70 km circa dalla superficie comincerà il suo infuocato rientro. Sulla base di questi dati, l’Agenzia Spaziale Italiana ha stimato la data del rientro, soggetta a variazioni in funzione ...

Il rientro della stazione spaziale cinese Tiangong-1 - risposte del Cnr : A cura di Luciano Anselmo & Carmen Pardini dell'Istituto di scienza e tecnologie dell'informazione 'A. Faedo' del Cnr. Tiangong-1 è stata la prima stazione spaziale cinese, lanciata il 29 settembre 2011 su un'orbita approssimativamente circolare, a circa 350 ...

Tiangong 1 - stazione spaziale cinese : rientro a Pasqua : A Pasqua la stazione spaziale cinese rientrerà nell'atmosfera terrestre. La probabilità che il satellite possa impattare sull'Italia è dello 0,2% .

Stazione spaziale cinese Tiangong-1 fuori controllo : “Potrebbe sorprenderci con un ‘no show'” : Tutti gli occhi sono puntati sulla Stazione spaziale cinese, ma la Tiangong-1 “potrebbe anche sorprenderci, potremmo non vedere nulla né intercettare i suoi detriti” con i radar, insomma potrebbe accadere “un no show “. Così il fisico dell’Asi Claudio Portelli, nel corso di un incontro nella sala operativa della Protezione Civile, a Roma L'articolo Stazione spaziale cinese Tiangong-1 fuori controllo: “Potrebbe ...

Stazione spaziale cinese Tiangong-1 fuori controllo : solo 40 minuti prima si saprà dove cade : “solo 40 minuti prima dell’impatto” si potrà sapere dove arriveranno i detriti della Stazione spaziale cinese Tiangong-1, il rientro incontrollato è stimato ad oggi la mattina di Pasqua, domenica 1 aprile, alle 12,25 ora italiana e “con questo evento si apre un nuovo capitolo dì early warning” della popolazione. A evidenziarlo è stato il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli. Ma, nel corso di un incontro ...

Stazione spaziale cinese Tiangong-1 fuori controllo : impatto stimato per il giorno di Pasqua : Continua l’inesorabile discesa verso la Terra della Stazione spaziale cinese Tiangong-1 che dovrebbe impattare la Terra domenica 1 aprile quando in Italia saranno le 12,25 (10,25 Utc), secondo l’ultima stima fornita dall’Agenzia spaziale Italiana e dalla Protezione Civile che oggi pomeriggio hanno incontrato la stampa nella sede operativa del Dipartimento a Roma. “La Protezione Civile sta monitorando costantemente con ...

Satellite cinese Tiangong-1 in caduta sulla terra : questa mappa traccia posizione in tempo reale : Il Satellite Tiangong-1 in caduta sulla terra (e forse anche sull'Italia) continua a far parlare di se e di certo lo farà fino all'impatto definitivo di tutte le sue componenti che, come abbiamo già avuto modo di raccontare, dovrebbe avvenire in una data compresa tra il giorno 28 marzo e 4 aprile. Possibile monitorare costantemente la sua posizione in corrispondenza dei continenti. Certo che si, esiste uno strumento online aggiornato in tempo ...

Rientro della Stazione Spaziale cinese Tiangong-1 : su quale zona della Terra brucerà? C’è il rischio che qualche pezzo raggiunga il suolo? : Tiangong-1 (Palazzo Celeste-1), è la prima Stazione Spaziale della Cina ed un laboratorio Spaziale sperimentale. Il suo obiettivo principale è stato quello di testare e gestire le tecnologie relative all’avvicinamento ed attracco in orbita. È identificabile con il suo codice UN COSPAR ID 2011-053A. È stata lanciata il 30 settembre 2011 alle 03:16:03:507 ora universale, a bordo di un razzo Long March 2F/G dal centro di lancio satellitare ...