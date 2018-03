The Voice of Italy 2018 | concorrente lancia la sua chitarra sul palco

The Voice of Italy 2018 diretta 29 marzo : Angelica Paola Ibba : [live_placement]The Voice of Italy 2018 puntata 29 marzo: anticipazioniprosegui la letturaThe Voice of Italy 2018 diretta 29 marzo: Angelica Paola Ibba pubblicato su TVBlog.it 29 marzo 2018 22:18.

Riccardo Giacomini a The Voice 2018 conquista J-Ax col “rap sociosatirico” (video) : “Avevamo duettato insieme” : Il rap di Riccardo Giacomini a The Voice 2018 è andato a colpo sicuro con J-Ax: all'anagrafe Riccardo Giacomini, il giovane cantautore sardo ha puntato direttamente a colpire l'ex Articolo 31 con le sue rime. "Il mio è un rap di genere sociosatirico. Inizialmente mi sono fatto notare con il free-style, sfidavo quelli più grandi, ho avuto modo anche di collaborare con J-Ax" ha ricordato nella sua presentazione, come poi avrebbe confermato lo ...

The Voice 2018 - su cosa punta il giudice Francesco Renga : Francesco Renga propone e cerca curiosità e “cazzimma” nell’esperienza di coach e mentore che questa primavera si affianca, in tv su RaiDue, a quella del tour assieme a Pezzali e Nek (da marzo divenuto anche oggetto di un album a tre voci). Non a caso ai talenti che sta selezionando per la sua squadra, alla ricerca della nuova The Voice of Italy, regala un drago. Sputafuoco come quelli de Il trono di Spade, il drago di Renga, ...

The Voice of Italy 2018 diretta 29 marzo : anticipazioni : “The Voice of Italy 2018”, condotto da Costantino della Gherardesca, torna, stasera, giovedì 29 marzo, in prima serata, su Rai2. Nuove voci provenienti da tutta Italia per convincere i coach Al Bano, J-Ax, Francesco Renga e Cristina Scabbia a girarsi con le loro poltrone.prosegui la letturaThe Voice of Italy 2018 diretta 29 marzo: anticipazioni pubblicato su TVBlog.it 29 marzo 2018 11:44.

Anticipazioni di The Voice of Italy del 29 marzo : J-Ax - Renga - Al Bano e Cristina Scabbia a caccia di altri talenti : Le Anticipazioni di The Voice of Italy del 29 marzo ci introducono direttamente nel panorama della seconda Blind. I nuovi giudici, impersonati dai J-Ax, Cristina Scabbia, Al Bano e Francesco Renga sono quindi chiamati ad arricchire le loro squadre con altri talenti, dopo la prima tornata nella quale hanno dato avvio alla nuova edizione del programma. A guidare l'intera armata è Costantino Della Gherardesca, nuovo volto in conduzione di The ...

The Voice 2018 - seconda puntata e seconda blind audition 29 marzo : anticipazioni : Il programma sarà visibile anche in streaming, da pc, tablet e cellulari su www.rai1.rai.it mentre on demand, dopo la mezzanotte, su Rai Replay . The Voice of Italy: cosa è successo nella prima ...

Al Bano/ Un docu film su sua madre al termine del talent show Rai (The Voice of Italy) : Al Bano, coach a The Voice of Italy. Il popolare cantante di Cellino San Marco è stato la vera rivelazione della prima puntata del talent show Rai(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 09:21:00 GMT)

CRISTINA SCABBIA/ “Cerco concorrenti con la passione vera” (The Voice of Italy) : La coach del talent di Rai Due e frontman dei Lacuna Coil, CRISTINA SCABBIA, presenta l’identikit del perfetto concorrente di cui è alla ricerca. L’importanza della passione.(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 09:05:00 GMT)

