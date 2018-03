The Match | il carnivoro Vissani vs la vegana Martani | “Carcere per i genitori che portano

LA FORMAZIONE DEI LEONI PER IL MATCH CONTRO I SOUTheRN KINGS : ... SARU, Assistenti: Cwengile Jadezweni , SARU, , Rodney Boneparte , SARU, Citing Commissioner: Nomsebenzie Tsotsobe , SARU, TMO: Shaun Veldsman , SARU, La gara verrà trasmessa in streaming su ...

Selvaggia Lucarelli vs Marco Baldini/ The Match - video : “Chi soffre di ludopatia è tendenzialmente bugiardo” : Selvaggia Lucarelli contro Marco Baldini a The Match: “Chi soffre di ludopatia è tendenzialmente bugiardo”. Andrea Scanzi è il conduttore del programma televisivo in onda su canale Nove(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 17:24:00 GMT)

The Match - Lucarelli vs Baldini : “Gioco d’azzardo? Vado nelle scuole a parlare dei miei errori”. “E’ troppo presto” : Per la prima volta sul canale Nove di Discovery Italia arriva il giornalista e scrittore Andrea Scanzi, arbitro e moderatore del nuovo programma d’attualità The Match, al via domani, venerdì 23 marzo alle ore 23.30. Un duello senza esclusione di colpi che, nella prima puntata vede fronteggiarsi, nei ruoli opposti di accusatrice e vittima, la giornalista e blogger Selvaggia Lucarelli e il deejay toscano Marco Baldini. A dividerli in questo questo ...

Andrea Scanzi a TvBlog presenta The Match : "Non sarò un arbitro asettico" : Andrea Scanzi torna in tv con The Match (prodotto da Loft), il nuovo programma dello scrittore e giornalista del Fatto Quotidiano, in onda da venerdì 23 marzo alle 23.30 sul canale Nove di Discovery Italia. "Un duello duro, aspro ma con dei tempi dilatati", afferma il conduttore. Protagonisti di ogni puntata saranno due personaggi di spicco che si scontreranno a colpi di dialettica su un unico tema: dalla famiglia, alle abitudini alimentari, ...

The Match - arriva su Nove il nuovo programma tv di Andrea Scanzi : “Due persone a confronto - due tesi opposte” : Per la prima volta sul canale Nove di Discovery Italia arriva il giornalista e scrittore Andrea Scanzi, arbitro e moderatore del nuovo programma d’attualità The Match, al via venerdì 23 marzo alle ore 23.30, subito dopo La Confessione, condotta da Peter Gomez. Un duello senza esclusione di colpi, tra due personaggi pubblici che, su uno specifico tema, la pensano in modo diametralmente opposto. Scanzi è l’arbitro di questo “faccia a faccia”: le ...

Torino-Fiorentina 1-2 - il tabellino : Thereau decide il match : Torino-Fiorentina 1-2 - , Primo Tempo 0-0, marcatori - 14' st Veretout , F, , 41' st Belotti , T, , 49' st Thereau , T, su rigore torino - Sirigu; De Silvestri , 9' st Barreca, , N'Koulou, Moretti, ...

Boxe - quattro match mondiali : Brian Castano “promosso” - Relikh batte BarThelemy - Mikey Garcia in trionfo : Nella notte si sono disputati quattro match mondiali nell’universo della Boxe. L’argentino Brian Castano è stato elevato a Campione del Mondo regular WBA dei pesi superwelter dopo aver sconfitto Cedric Vitu. Il sudamericano si è imposto per ko al dodicesimo e ultimo round con un’azione micidiale che ha steso il già campione EBU al La Seine Musicale di Parigi. Il bielorusso Kiryl Relikh ha conquistato la cintura WBA dei pesi ...

Fifa 18 : disponibile Kompany “Man of The Match” per la Carabao Cup : Si è disputata oggi 25 febbraio nello storico stadio di Wembley a Londra la finale della Carabao Cup, la Coppa di Lega inglese, fra Manchester City e Arsenal. Il match è stato vinto dalla squadra allenata da Guardiola per 3-0 grazie alle reti di Aguero, David Silva e Kompany. Proprio il difensore belga è stato […] Leggi l'articolo Fifa 18: disponibile Kompany “Man of the Match” per la Carabao Cup su I Migliori di Fifa.

'Fighting for The peace' - match di boxe per progetto benefico : Roma, , askanews, 'Fighting for the peace': un incontro di boxe per diffondere messaggi di pace e solidarietà e per raccogliere fondi. Si terrà venerdì 23 febbraio al Palazzetto dello Sport di Roma il 'Campionato Mondiale per la Pace' del World Boxing Council, per sostenere le popolazioni colpite dal sisma in Italia e in Messico. …

Fifa 18 : rilasciate 5 nuove card MOTM – Man of The Match : EA Sports ha rilasciato nella notte 5 nuove card MOTM, Man of the Match (Uomo Partita), card che resteranno disponibili nei pacchetti per una settimana, fino alle due del mattino del 17 febbraio. Arjen Robben leads the way for this #MOTM #FUT pic.twitter.com/4dg2UOoPP4 — EA SPORTS Fifa (@EASPORTSFifa) February 10, 2018 Ricordiamo che le card MOTM […] L'articolo Fifa 18: rilasciate 5 nuove card MOTM – Man of the Match ...

Sei Nazioni 2018 - Galles-Scozia 34-7. Dominio dei Dragoni - Halfpenny sigla 24 punti. Shingler man of The match : Non c’è storia a Cardiff: il Galles schianta 34-7 la Scozia nella gara inaugurale del Sei Nazioni 2018 e conquista 5 punti in classifica, avendo marcato 4 mete. Aaron Shingler man of the match; Leigh Halfpenny, al quale mancavano 4 punti per sfondare quota 700 nei test match internazionali, ne marca addirittura 24, grazie a due mete, due trasformazioni e quattro piazzati. Primissimi minuti di marca scozzese, che però non sfonda, poi al ...