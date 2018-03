The Librarians 4 su Paramount Channel | trame 29 marzo e 5 aprile | Eve e il team nella

The Librarians 4 su Paramount Channel - anticipazioni 22 e 29 marzo : Flynn lascia i bibliotecari? : Prosegue l'appuntamento con The Librarians 4 su Paramount Channel, con un nuovo doppio episodio in prima visione assoluta in onda stasera, 22 marzo. Il team dei bibliotecari di New York sarà alle prese con un vecchio collega di Flynn, che si rivolge a lui per aiutarlo a sconfiggere un antico e potente nemico. Il secondo episodio della serata vedrà Eve riunirsi con Nicole Noone, salvo poi trovarsi in una pericola missione alla ricerca di un ...

The Librarians 4 su Paramount Channel - anticipazioni 15 e 22 marzo : Eve e Flynn attori per magia? : Torna The Librarians 4 su Paramount Channel in prima tv assoluta con due nuovi episodi della quarta stagione. L’irrefrenabile squadra di bibliotecari di New York City composta da Eve, Jake, Cassandra, Ezekiel e Flynn Carsen Ezekiel avrà a che fare con cliente molto particolare: Babbo Natale. Il secondo episodio della serata sarà invece molto più romantico e incentrato su Eve e Flynn. I due, mentre stanno guardando un vecchio film, rimangono ...

The Librarians 4 : quando esce - trama e cast : Al via su Paramount Channel la quarta stagione di The Librarians, la serie televisiva di genere commedia – fantastico con protagonista Rebecca Romijn Tutti gli appassionati di The Librarians possono tirare un sospiro di sollievo. Sono finalmente arrivati in Italia gli episodi della quarta stagione della serie trasmessa in esclusiva assoluta su Paramount Channel, canale 27 del digitale terrestre. The Librarians 4 stagione: anticipazioni Da ...

The Librarians cancellata da TNT tra le ire dei fan : c’è ancora speranza per una quinta stagione? : The Librarians cancellata dopo quattro stagioni. Il network TNT ha messo la parola "fine" alle vicende del gruppo di bibliotecari, iniziate nel 2014 e basate sulla trilogia cinematografica con Noah Wyle. Il canale americano aveva già fatto strage cancellando Major Crimes e Zoo, quest'ultima trasmessa in Italia su Rai4 riscuotendo indignazione da parte del pubblico. Nonostante non brillasse in termini di ascolto, The Librarians ha sempre ...