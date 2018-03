The Crown | Tobias Menzies di Outlander sarà il Principe Filippo

The Crown - è nata una petizione contro Matt Smith pagato più di Claire Foy (Update) : Update: Su Care2 è nata una petizione per spingere Matt Smith e Reed Hastings di Netflix per donare la differenza guadagnata dall'attore rispetto alla collega Claire Foy, al fondo per la difesa per le vittime di abusi e molestie sessuali. Al momento la petizione ha superato le 23 mila firme (virtuali) sulle 25 mila fissate come obiettivo. The Crown, Claire Foy pagata meno di Matt Smith Il titolo è The Crown. La protagonista è la Regina ...

The Crown : la Regina Elisabetta pagata meno del Principe Filippo : «Nessuno può guadagnare più della Regina» dice Suzanne Mackie, direttore creativo di Left Bank, che produce The Crown. Eppure pare proprio che Claire Foy, protagonista dell’amata serie tv Netflix dedicata alla Regina Elisabetta, abbia percepito un compenso inferiore rispetto a quello del collega Matt Smith che interpreta il Principe Filippo. Si parla di 40.000 dollari a puntata per lei, mentre la cifra di lui non è stata resa nota ...

«The Crown» 3 : arriva il «Dr. House» Hugh Laurie? : Certi personaggi ti si cuciono addosso come le toppe sui jeans, come i bottoni dorati sul doppiopetto. È il caso di Hugh Laurie, che qualsiasi ruolo interpreti e qualsiasi progetti sposi resterà per sempre il dottor Gregory House, bastone alla mano e vicodin nel taschino. Eppure, dalla serie da due Golden Globe e tre Emmy che gli ha dato il successo, ne sono passati di maschere sotto i ponti. Dal pericoloso magnate Richard Roper di The Night ...

L’ex Dr. House Hugh Laurie in The Crown 3 come Principe Filippo al posto di Matt Smith - continua il recast per i nuovi episodi : Ormai sembra quasi fatta per l'arrivo di Hugh Laurie in The Crown 3 nel ruolo del co-protagonista, quello del Principe Filippo: adocchiato dalla produzione sin dal principio per il recast in vista dei nuovi episodi della serie Netflix, sarà quasi certamente lui a prendere il posto di Matt Smith, che nelle prime due stagioni ha interpretato il Principe consorte della protagonista, la regina Elisabetta. Manca ancora l'annuncio ufficiale, in ...

Claire Foy e Stephen Campbell Moore si lasciano : divorzio per la star di The Crown : Ancora un'altra rottura e un altro choc per i fan di attori e attrici. Dopo Jennifer Aniston (ultima in ordine di apparizione), anche per la star di The Crown è arrivato il momento di dire addio al suo adorato marito. Claire Foy e Stephen Campbell Moore si lasciano dopo quattro anni di matrimonio. La notizia è ormai ufficiale e conferma i rumors dei giorni scorsi. A rivelarlo è stata la stessa trentatreenne attrice di The Crown che ha ...

La direttrice del casting di The Crown svela il motivo per cui ha scelto Olivia Colman per sostituire Claire Foy : La seconda stagione di The Crown è ormai archiviata, il che significa che Netflix ha già per la mente solo la terza stagione, che rappresenterà un significativo punto di svolta dal momento che l'intero cast sarà rivoluzionato per seguire la crescita anagrafica e non solo dei protagonisti. Come sappiamo ormai da mesi, sarà Olivia Colman a prendere il posto di Claire Foy nel ruolo della Regina Elisabetta II: l'ingresso nel cast dell'attrice ...