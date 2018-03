Terrorismo | smantellata la rete italiana del tunisino Anis Amri | 5 arresti e perquisizioni

Terrorismo - blitz tra Roma e Latina : 5 arresti - smantellata cellula dell'attentatore di Berlino Amri : E' in corso un'ampia operazione anti Terrorismo , condotta dalle Digos di Roma e Latina e dedicata ad una rete di tunisini collegata ad Anis Amri , l'attentatore della strage di Berlino ...

Terrorismo. Smantellata in Italia la rete di Anis Amri - il killer di Berlino : 5 arresti : E’ in corso una vasta operazione antiterrorismo, condotta da personale appartenente alla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione e alle Digos di Roma e Latina. Cinque arresti e perquisizioni sono in corso nei confronti di persone ritenute responsabili di addestramento e attività con finalità di Terrorismo. Il blitz nasce dalle indagini sulla rete Italiana di contatti con Anis Amri, il terrorista di Berlino, ritenuto responsabile ...