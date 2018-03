: Terrorismo:pm,fermati prima di attentati - ansa_it : Terrorismo:pm,fermati prima di attentati -

Si è evitato che dalla fase di radicalizzazione si sfociasse in una attività terroristica". Lo ha detto il pm Sergio Colaiocco in Procura a Roma sull'operazione che ha portato all'arresto di cinque persone, una delle quali accusata di autoaddestramento con finalità di. "Nessun elemento emerso durante le indagini fa pensare a uno specifico progetto di attentato, ma si stavano addestrando per essere pronti a farlo", ha aggiunto.(Di giovedì 29 marzo 2018)