Terrorismo : Islamici Venezia - collaboriamo con forze dell’ordine e denunciamo estremisti : Venezia, 29 mar. (AdnKronos) – “Come sempre prendiamo le distanze da questi ‘personaggi’, a dir poco negativi, che non fanno parte della nostra comunità, anche se magari frequentano in maniera sporadica o meno i centri culturali Islamici e le moschee. Noi non siamo certo responsabili delle loro azioni. Agiscono di testa loro, e molto spesso si indottrinano direttamente attraverso Internet”. Così all’Adnkronos ...

Terrorismo - arrestato egiziano affiliato Isis a Foggia - Invitava i bimbi islamici a sgozzare i cristiani : "Sgozzate i miscredenti" - Abdel Rahman, cittadino italiano di origine egiziana, indottrinava i bambini sul martirio durante le lezioni di religione che teneva due volte a settimana nell'associazione "...

FOGGIA - Terrorismo : ARRESTATO EGIZIANO DELL’ISIS/ Indottrinava bimbi islamici a sgozzare i cristiani : TERRORISMO, FOGGIA: ARRESTATO presidente centro culturale Al Dawa. Ultime notizie: un 58enne EGIZIANO è finito in manette nell'ambito dell'operazione "Bad Teacher". Esaltava l'Isis e...(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 14:20:00 GMT)

Il cardinale agli islamici : Serve posizione chiara sul Terrorismo : Il cardinale francese Tauran, in virtù di un convegno organizzato dalle Conferenze episcopali europee per il dialogo con l’islam tenutosi nei giorni scorsi in Albania, ha inviato un messaggio ai partecipanti all'iniziativa. Uno scritto incentrato sul rapporto tra la religione cristiana e quella musulmana e sulla necessità di una presa di posizione chiara da parte delle autorità religiose riguardo al terrorismo.L'arcivescovo ...