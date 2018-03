: #Terrorismo islamico, in manette l''ideologo' #Isis in Italia Elmahdi Halili. Perquisizioni in tutto il Paese ?… - RaiNews : #Terrorismo islamico, in manette l''ideologo' #Isis in Italia Elmahdi Halili. Perquisizioni in tutto il Paese ?… - RaiNews : Nel video della Polizia l'arresto a Torino del 23enne marocchino naturalizzato italiano Halili Elmahdi, accusato di… - CorriereTorino : Terrorismo, il legale di Halili: «Non preparava attentati» -

Si è avvalso della facoltà di nonre,Elmahdi,il giovane italiano di origini marocchine arrestato dalla polizia per apologia dello Stato Islamico., assistito dall'avvocato Enrico Bucci, è comparso dal gip Cerabona per l'interrogatorio di garanzia. Il suo legale lo ha definito "frastornato". "Nelle carte dell'indagine non c'è traccia di attività preparatorie ad attentati.Non risulta nemmeno cheabbia esortato qualcuno a compiere azioni violente",ha sostenuto il legale(Di giovedì 29 marzo 2018)