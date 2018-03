Terrorismo | Halili non risponde al gip L’accusa | “Agiva per convertire a una dottrina il

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 marzo 2018) Non ha volutore Elmadhi, il 23enne arrestato dalla Digos di Torino come componente di un’associazione terroristica che istigava a compiere attentati e omicidi. Giovedì mattina davanti al gip Ambra Cerabona, che ha firmato l’ordinanza di custodia cautelare, il giovane sostenitore dello Stato islamico ha preferito non parlare. “Si sente frastornato e vuole leggere meglio l’atto di accusa prima di decidere cosa fare”, riferisce il suo avvocato Enrico Bucci. Intantoresta in carcere alle Vallette di Torino nel circuito di “alta sorveglianza” A3, quello riservato agli indagati per mafia o traffico di droga, perché a Torino non esiste quello di tipo A2 destinato agli indagati di. È in isolamento e i soli contatti che ha sono con gli operatori del carcere e la polizia penitenziaria.aveva patteggiato due anni di carcere il 26 novembre 2015 ...