Terrorismo | arrestati in Italia fiancheggiatori dell' attentatore di Berlino

Libia - arrestati tre militanti dell’Isis per il sequestro e l’uccisione dei tecnici della Bonatti : “Finalità di Terrorismo” : Tre cittadini libici, tutti appartenenti all’Isis, sono stati arrestati in Libia per il rapimento e la morte dei due operai della società Bonatti spa, Fausto Piano e Salvatore Failla, rapiti a Sabrata il 19 luglio del 2015 insieme ai colleghi Filippo Calcagno e Gino Pollicardo e poi deceduti il 3 marzo del 2016. Si tratta dell’autista Youssef Aldauody, il basista del gruppo, Ahmed Dhawadi e Ahmad Elsharo, tutti già in carcere a Tripoli per altri ...

Terrorismo - egiziani arrestati a Como : spunta il nome del leghista Pozzobon : Secondo gli indagati l'ex consigliere di Castelfranco Veneto sarebbe stato rapito dai miliziani di Assad

Milano - arrestati padre e figlio egiziani per Terrorismo. “Il minore era integrato. Per questo lo chiamavano ‘cane'” : Era un “cane”, viveva nel “peccato” perché frequentava una donna italiana, “una sporca”. Nell’estate di due anni fa, Sayed Fayek Shebl Ahmed, ex mujaheddin combattente in Bosnia, parlava così di suo figlio Hamza. Il minore, l’impuro, la “pecora nera” della famiglia perché in guerra non voleva andarci. Mentre il grande Saged Sayed era bravo, l’orgoglio di famiglia perché si era ...

