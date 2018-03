Terrorismo | 5 arresti tra Roma e Latina

romadailynews

(Di giovedì 29 marzo 2018)– Colpita la rete di terroristi che facevano capo a Anis Amri, il tunisino di 24 anni autore della strage al mercatino di Natale sulla Breitscheidplatz di Berlino. L’uomo è stato poi ucciso a Sesto San Giovanni (Milano) il 23 dicembre del 2016. Ora cinquetra. E’ in corso dalle prime ore di questa mattina l’operazione condotta dalla Digos die di. Le ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal Gip del Tribunale disono cinque. I reati ipotizzati: addestramento e attività con finalità diinternazionale e associazione a delinquere finalizzata alla falsificazione di documenti e al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Sono anche in corso una serie di perquisizioni nelle province di, Caserta, Napoli, Matera e Viterbo. L'articolo: 5tra...