Terremoti | quanto ci vuole per dare l’allarme?

(Di giovedì 29 marzo 2018) Allertare la popolazione il prima possibile in caso di terremoto è una misura essenziale per la sopravvivenza e per limitare i danni fisici. Ma non sempre è possibile. Ed è oggi scientificamente provato che più intensa è la scossa, più è difficile (e lento) il processo di allerta. Perché? Ce lo spiega questa animazione, realizzata grazie al lavoro di un gruppo di scienziati al lavoro tra Menlo Park e il CalTech di Pasadena, che ha appena riportato i risultati di un ampio studio su Science Advances. Ti è piaciuto? Scopri anche le conseguenze che può avere uno Tsunami sugli animali marini. (Science)ciper? Wired.