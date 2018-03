Teresanna Pugliese torna a parlare di Monte | “Non sento più niente”

Uomini e Donne - Teresanna Pugliese : "La fine della mia storia con Francesco Monte mi ha segnata" : L'ex tronista, intervistata dal settimanale Uomini e Donne Magazine, è tornata a parlare del suo ex fidanzato.

Teresanna Pugliese su Francesco Monte : ‘Ho sofferto. Non è andata come immaginavo’ : “Ho sofferto, lo ammetto. A volte le donne lasciano per essere riconquistate. Non è andata come immaginavo”. Chi parla dalle pagine del magazine di Uomini e Donne in edicola giovedì 29 marzo è Teresanna Pugliese, ex fidanzata di Francesco Monte ai tempi dei loro anni ruggenti nel programma magistralmente orchestrato da Maria De Filippi (il loro corteggiamento nel reality dei sentimenti di Canale 5 aveva fatto sognare i ...

Uomini e Donne - Teresanna Pugliese : "Francesco Monte? Non sento un legame. Cecilia Rodriguez mai carina nei miei confronti" : Teresanna Pugliese, in una lunga intervista ad Uomini e Donne Magazine, torna a parlare anche di Francesco Monte, l'ex fidanzato conosciuto all'interno del programma di Maria De Filippi con cui ha avuto un'intensa e turbolenta storia d'amore:prosegui la letturaUomini e Donne, Teresanna Pugliese: "Francesco Monte? Non sento un legame. Cecilia Rodriguez mai carina nei miei confronti" pubblicato su Gossipblog.it 29 marzo 2018 10:18.

"Eva Henger non può fare la morale...". Lite tra Teresanna Pugliese e Mercedesz a Domenica Live : ROMA - Lite accesa in studio a Domenica Live tra Mercedesz Henger e Teresanna Pugliese. Oggetto del dibattito, ancora una volta le accuse mosse dalla Henger a Francesco Monte sull?Isola...

Teresanna Pugliese attaccata da Mercedesz Henger a Domenica Live : Mercedesz Henger sbotta a Domenica Live contro Teresanna Pugliese A Domenica Live si parlava del famoso caso tra Francesco Monte e Eva Henger, e Teresanna Pugliese, ospite di Barbara d’Urso, ha duramente attaccato l’ex pornostar, tirando fuori il suo passato a luci rosse. Le parole dell’ex tronista ha urtato Mercedesz Henger, che ha iniziato ad urlare all’interno dello studio di Barbara d’Urso. Precisamente ...

Teresanna Pugliese contro Mercedesz Henger/ Lite e pianto in diretta : “Sei come quelli che mi bullizzavano!” : Teresanna Pugliese contro Mercedesz Henger: Lite e pianto in diretta tv a Domenica Live. L'ex di Francesco Monte accusa Eva, la figlia le risponde a tono.(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 15:03:00 GMT)