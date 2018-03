Tennis Tavolo Uisp Orvieto | Giancarlo Stocchetti si aggiudica la finale

Tennistavolo - Europei a squadre 2019 : l’Italia maschile vince in Israele ed ipoteca il passaggio alla seconda fase : Gioisce l’Italia maschile del Tennistavolo: gli azzurri sono corsari in Israele per 3-1 ed ipotecano il passaggio al secondo step delle qualificazioni agli Europei a squadre del 2019. L’Italia infatti è da sola in vetta al girone con due vittorie in due sfide: le prime due di questo raggruppamento passeranno all’ultima fase che mette in palio i restanti dieci posti per la competizione continentale. A differenza della prima ...

Tennistavolo - Europei a squadre 2019 : l’Italia maschile tenta il colpaccio in Israele - le donne riposano : L’Italia maschile del Tennistavolo si appresta a vivere un’altra importantissima tappa di avvicinamento agli Europei a squadre del 2019: domani, con inizio alle 17.00 ora italiana, gli azzurri saranno impegnati in Israele in quella che è la sfida che deciderà la capolista solitaria del girone. All’esordio infatti sia gli azzurri che gli israeliani hanno vinto i rispettivi incontri per 3-0, contro Norvegia e Kosovo: le squadre ...

Tennistavolo - German Open 2018 : dominio nipponico tra le donne e cinese tra gli uomini : Si è concluso il German Open di Tennistavolo, torneo di categoria World Tour Platinum del circuito ITTF, giocato a Brema: l’Asia si è spartita i quattro tabelloni teutonici. Al Giappone sono andati singolare e doppio femminili, mentre alla Cina singolare e doppio maschile. Nel singolare maschile Ma Long ha battuto in finale nel derby Xu Xin per 4-1 (11-9, 9-11, 11-9, 11-9, 11-6), dopo aver eliminato in semifinale il pongista di Hong Kong ...

Tennistavolo - Challenge Open di Polonia 2018 : dominio della Corea del Sud - che si aggiudica tutti i tabelloni senior : Si è concluso ieri il Challenge Open di Polonia di Tennistavolo, con il dominio della Corea del Sud, che ha conquistato tutti i tabelloni senior. Andiamo a scoprire tutti i risultati delle finali e le prestazioni degli azzurri. Nel singolare maschile si è aggiudicato il derby sudCoreano Lim Jonghoon, che ha superato Jang Woojin per 4-3 (3-11, 11-9, 8-11, 11-8, 12-10, 6-11, 11-6). Niagol Stoyanov, dopo aver superato le qualificazioni, ha perso al ...

Sport : Tennistavolo - al via mercoledì l'open internazionale giovani a Lignano Sabbiadoro : Roma, 19 mar 11:00 - , Agenzia Nova, - Il Villaggio Bella Italia di Lignano Sabbiadoro ospiterà da mercoledì 21 a domenica 25 marzo l'"Italian Junior & Cadet Open", organizzato... , Ren,

Tennistavolo - i convocati dell’Italia per il Challenge Open di Polonia. Saranno cinque gli azzurri in gara : L’Italia si presenterà ai nastri di partenza del Challenge Open di Polonia di Tennistavolo, che inizieranno mercoledì, con cinque atleti: tra gli uomini Saranno in gara Alessandro Baciocchi e Niagol Stoyanov (Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre), e Marco Rech Daldosso (Aeronautica Militare), mentre tra le donne scenderanno in campo Debora Vivarelli (Centro Sportivo Esercito) ed Evelyn Vivarelli (Eppan Tischtennis Raiffeisen). Soltanto Debora ...

Tennis Tavolo Roberto Perri porta il bronzo a Romagnano : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Sport > Tennis tavolo Roberto Perri porta ...

Tennistavolo - Qatar Open 2018 : la Cina domina e porta a casa tutti i tabelloni : Si è concluso il Qatar Open di Tennistavolo: tutti i tabelloni sono stati conquistati dagli atleti cinesi, che hanno monopolizzato la manifestazione non lasciando nulla agli avversari. Il torneo, che fa parte della categoria ITTF World Tour Platinum, ha visto quest’oggi le finali, con i seguenti risultati: Singolare maschile Fan Zhendong (Chn) b. Hugo Calderano (Bra) 4-0 (13-11. 12-10, 11-7,11-7) Singolare femminile Liu Shiwen (Chn) b. ...

Tennistavolo - Europei Under21 Minsk 2018 : tutti i risultati ed i campioni continentali di categoria : Si sono conclusi a Minsk, in Bielorussia, gli Europei Under 21 di Tennistavolo: andiamo a scoprire i nomi dei vincitori e come si sono comportati gli azzurri in gara. Nel singolare maschile ha vinto il ceco Tomas Polansky, al termine di una durissima battaglia con il romeno Cristian Pletea, con il punteggio di 4-3 (11-6, 5-11, 12-10, 11-5, 5-11, 7-11, 12-10). Nessun azzurro è giunto al tabellone conclusivo. Nel singolare femminile si è imposta ...

Tennistavolo - Qatar Open 2018 : Mihai Bobocica eliminato dal fenomeno giapponese Tomokazu Harimoto : Non poteva esserci sorteggio peggiore, ma Mihai Bobocica ha venduto cara la pelle: al Qatar Open 2018 di Tennistavolo, dopo aver superato le qualificazioni nei giorni scorsi, unico italiano a riuscire nell’impresa, l’azzurro si è arreso nei sedicesimi di finale del tabellone di singolare maschile al nipponico Tomokazu Harimoto, talento assoluto, che a 14 anni compete già con i migliori al mondo. Il pronostico era chiuso, ma il nostro ...

Tennistavolo - Mondiali a squadre 2018 : i gironi e le partite dell’Italia. Uomini e donne in seconda divisione : Sorteggiati ad Halmstad, in Svezia, i gironi dei Mondiali a squadre di Tennistavolo, che si terranno nella stessa località dal 29 aprile al 6 maggio 2018. L’Italia, per poche posizioni, è fuori dalle migliori 24 squadre (26a piazza per le donne, 27a per gli Uomini) e dunque sarà relegata in seconda divisione. L’Italia maschile è stata inserita nel Gruppo G con Ungheria, Grecia, Paraguay, Ecuador e Serbia. Di seguito il calendario ...

Tennistavolo - qualificazioni Europei a squadre 2019 : vincono gli uomini - perdono di misura le donne : L’Italia maschile di Tennistavolo inizia al meglio il percorso di qualificazione agli Europei a squadre 2019: a Terni la Norvegia viene schiantata 3-0 dagli azzurri in una sfida che comunque ha visto due delle tre sfide essere molto equilibrate. Jordy Piccolin infatti ha dovuto rimontare Marcus Wærstad da una situazione di 1-2 prima di dominare nel quinto set. Senza storia invece la seconda partita tra Mihai Bobocica e Fredrik Meringdal, ...

Tennistavolo - Team World Cup 2018 : i risultati delle finali. Doppio trionfo della Cina - Giappone a mani vuote : Il mondo del Tennistavolo è della Cina: questo il responso avuto a Londra, nella Team World Cup 2018. Le due finali, maschile e femminile, hanno visto il Giappone essere dominato in lungo ed in largo: per i nipponici due soli set vinti in sei incontri. La squadra cinese nel corso del torneo non ha perso neppure un incontro, né con gli uomini, né con le donne. Di seguito tutti i risultati odierni. Torneo maschile Finalissima Cina-Giappone ...

Tennistavolo - Team World Cup 2018 : i risultati delle semifinali. Sarà una doppia sfida Cina-Giappone : Il mondo del Tennistavolo se lo spartiscono Cina e Giappone: a Londra, nella Team World Cup 2018, le due finali, maschile e femminile, saranno teatro della doppia sfida tra le due potenze di questo sport, in accordo con le teste di serie assegnate all’inizio della manifestazione. Di seguito tutti i risultati odierni. Torneo maschile Semifinali Cina-Inghilterra 3-0 Corea del Sud-Giappone 2-3 Torneo femminile Semifinali Giappone-Corea del ...