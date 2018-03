Tennis | Miami | Del Potro-Isner in semifinale | out Venus Williams

Tennis - Masters 1000 Miami 2018 : Juan Martin Del Potro lotta e piega in tre set Milos Raonic. Sfida in semifinale contro Isner : Juan Martin Del Potro continua a correre! 15esima vittoria consecutiva per il Tennista argentino e semifinale conquistata nel Masters 1000 di Miami. Dopo il successo di Indian Wells, in finale contro Roger Federer, l’argentino arricchisce la propria serie di un altro incontro da ricordare. Un confronto molto difficile in cui il canadese Milos Raonic, testa di serie n.20 del torneo stelle e strisce, ha costretto il n.6 del ranking agli ...

Tennis : Isner in semifinale a Miami : Il primo semifinalista al Masters 1000 di Miami è lo statunitense John Isner. Il giocatore numero 17 del ranking ATP ha sconfitto in modo piuttosto...

Atp Miami : Cilic ko - avanti Del Potro e Zverev - Tennis : ... rispettivamente out al secondo e terzo turno, nella giornata che manda in scena gli ottavi di finale deve salutare Crandon Park anche Marin Cilic: ad imporre l'alt al croato, numero 3 del mondo e ...

Tennis - WTA Miami 2018 : bentornata Victoria Azarenka! In semifinale affronterà la ritrovata Sloane Stephens : Il vento che ha soffiato ieri a Miami ha portato due bei ritorni, quelli di Victoria Azarenka e Sloane Stephens, che per motivi diversi mancavano al top da tanto tempo. Saranno loro, infatti, ad affrontarsi per un posto nella finale del secondo WTA Premier nordamericano. Le vicende di Azarenka sono ben note. Vika è tornata lo scorso anno dopo la maternità ma il suo ritorno all’agonismo è durato poco perché la separazione con l’ex ...

Tennis - Masters 1000 Miami 2018 : i risultati di lunedì 26 marzo. Alexander Zverev soffre ma agli ottavi di finale - avanzano Kyrgios e Shapovalov : Giornata tra match e pioggia quella di Miami (Stati Uniti), nel tabellone maschile del Masters 1000 della Florida. Sul cemento americano Sascha Zverev (n.5 del mondo) suda le cosiddette sette camicie per avere la meglio dello spagnolo (testa di serie n.28 del torneo) David Ferrer. Il tedesco, sotto di un set (6-2), è stato costretto a sfoderare tutte le proprie armi per raggiungere gli ottavi di finale, aggiudicandosi i restanti due parziali con ...

Tennis - WTA Miami 2018 : i risultati di lunedì 26 marzo. Venus Williams e Victoria Azarenka volano ai quarti di finale - eliminata Petra Kvitova : Si è definito il quadro dei quarti di finale del WTA di Miami (Stati Uniti) in corso di svolgimento in queste due settimane negli Stati Uniti. Continua la cavalcata vincente di Venus Williams che contro la n.14 del mondo Johanna Konta, campionessa in carica del torneo, è riuscita a prevalere al termine di un incontro molto lottato ed in rimonta. La n.8 del ranking, infatti, dopo aver perso il primo parziale 7-5, durato 1 ora e 2 minuti, ha ...

Tennis - Masters 1000 Miami 2018 : Nick Kyrgios domina Fabio Fognini. Azzurro ko in due set nel terzo turno : Poco da fare per Fabio Fognini nel match di terzo turno del Masters 1000 di Miami (Stati Uniti) contro Nick Kyrgios (n.18 del mondo). L’Azzurro è stato piegato in 1 ora e 7 minuti con il punteggio di 6-3 6-3 in un incontro senza storia nel quale l’australiano ha dominato in lungo ed in largo la scena infliggendo una lezione di Tennis al nostro portacolori. Kyrgios si qualifica agli ottavi di finale, dunque, dove affronterà il ...

