Tennis | Matteo Berrettini | “Non vedo l’ora di prendere parte alla mia prima sfida di

oasport

: RT @RotaryMalpensa: ASSEMBLEA DI CLUB Modifica Art. 3 Regolamento Club Presentazione nuovo sito internet Relatori: Matteo De Servi, Ale… - SLCP2017 : RT @RotaryMalpensa: ASSEMBLEA DI CLUB Modifica Art. 3 Regolamento Club Presentazione nuovo sito internet Relatori: Matteo De Servi, Ale… - OA_Sport : #tennis Matteo Berrettini, entrato a far parte della top100, non vede l'ora di prendere parte alla sfida contro la… - Tennis_Ita : A Genova ci sarò l'esordio in nazionale di Berrettini, il più giovane da quando nel 2008 toccò a Fognini. Arriva ne… -

(Di giovedì 29 marzo 2018) Entrato a fardella top100, una delle speranze italiane nel futuro del, si sta preparando in vista della stagione sulla terra rossa ormai imminente. Un 2018 che ha visto il 21enne di Roma esprimersi su ottimi livelli tali da portare il capitano non giocatore Corrado Barazzutti a convocarlo per ladi Coppa Davis contro la Francia, prevista dal 6 all’8 aprile presso l’impianto di Villetta Cambiaso a Genova. “Lo scorso anno avevo realizzato il sogno di scendere in campo, contro Fognini, sul Centrale del Foro Italico. Quest’anno è giunta la miaconvocazione in Coppa Davis subito dopo essere entrato tra i top100. È un periodo davvero positivo”, le parole delta nostrano sul sito della FIT che ha aggiunto: “Mi ha chiamato il capitano Corrado Barazzutti per comunicarmi la convocazione in nazionale per lacon la ...