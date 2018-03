Tennis | Masters 1000 Miami 2018 | Juan Martin Del Potro lotta e piega in tre set Milos

Tennis - Masters 1000 Miami 2018 : i risultati di lunedì 26 marzo. Alexander Zverev soffre ma agli ottavi di finale - avanzano Kyrgios e Shapovalov : Giornata tra match e pioggia quella di Miami (Stati Uniti), nel tabellone maschile del Masters 1000 della Florida. Sul cemento americano Sascha Zverev (n.5 del mondo) suda le cosiddette sette camicie per avere la meglio dello spagnolo (testa di serie n.28 del torneo) David Ferrer. Il tedesco, sotto di un set (6-2), è stato costretto a sfoderare tutte le proprie armi per raggiungere gli ottavi di finale, aggiudicandosi i restanti due parziali con ...

Tennis - Masters 1000 Miami 2018 : Nick Kyrgios domina Fabio Fognini. Azzurro ko in due set nel terzo turno : Poco da fare per Fabio Fognini nel match di terzo turno del Masters 1000 di Miami (Stati Uniti) contro Nick Kyrgios (n.18 del mondo). L’Azzurro è stato piegato in 1 ora e 7 minuti con il punteggio di 6-3 6-3 in un incontro senza storia nel quale l’australiano ha dominato in lungo ed in largo la scena infliggendo una lezione di Tennis al nostro portacolori. Kyrgios si qualifica agli ottavi di finale, dunque, dove affronterà il ...

Tennis - Masters 1000 Miami 2018 : Fabio Fognini-Nick Kyrgios - terzo turno. Data - programma - orario d'inizio e tv : La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky e in diretta streaming su Sky Go. LUNEDI' 26 MARZO: 20.30 Fabio Fognini vs Nick Kyrgios , foto profilo Twitter Fabio Fognini,

Tennis - Masters 1000 Miami 2018 : Fabio Fognini-Nick Kyrgios - terzo turno. Data - programma - orario d’inizio e tv : Oggi lunedì 26 marzo Fabio Fognini tornerà in campo a Miami per affrontare Nick Kyrgios nel terzo turno del Masters 1000 di Miami. Il ligure va a caccia della qualificazione agli ottavi di finale e cercherà il colpaccio con il giovane australiano, atleta di spicco che parte leggermente favorito sul cemento californiano. Fabio, dopo il buon Australian Open e il trionfo in Brasile accompagnato dall’impresa in Coppa Davis, vuole farsi strada ...

Tennis - Masters 1000 Miami 2018 : i risultati di domenica 25 marzo. Cilic e Del Potro agli ottavi di finale - Dimitrov saluta la Florida : Inizia a definirsi il quadro degli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami (Stati Uniti). Dopo le clamorose e “rumorose” uscite di scena di Roger Federer e Novak Djokovic un altro dei grossi nomi saluta la Florida prima del tempo. Ci riferiamo al bulgaro Grigor Dimitrov (testa di serie n.3 del torneo), superato a sorpresa dal francese Jeremy Chardy con il punteggio di 6-4 6-4. Un match giocato decisamente male dal n.4 del mondo, ...

Tennis - Masters 1000 Miami 2018 : i risultati di sabato 24 marzo. Roger Federer esce di scena - avanzo Zverev e Fognini : Non deludono gli altri giocatori attesi: il tedesco Sascha Zverev , n.5 del mondo, , pur soffrendo, fa suo il confronto contro il russo Daniil Medvedev , 6-4 1-6 7-6, . Una prestazione con tanti alti ...

Tennis - Masters 1000 Miami 2018 : i risultati di sabato 24 marzo. Roger Federer esce di scena - avanzo Zverev e Fognini : Una giornata importante quella è andata in archivio a Miami (Stati Uniti) nei match validi per il 2° turno del Masters 1000 di Tennis in Florida. C’era attesa per l’esordio di “Sua Maestà” Roger Federer: l’esordio contro l’australiano Thanasi Kokkinakis non sembrava impossibile e invece….Sorpresa delle sorprese: lo svizzero eliminato. Il n.175 del mondo piega in tre set (3-6 6-3 7-6) il n.1 , infliggendo ...

Tennis - Masters 1000 Miami 2018 : Fabio Fognini vince e convince contro Nicola Kuhn. L’azzurro accede al terzo turno : Fabio Fognini risponde presente nel secondo turno del Masters 1000 di Miami 2018 e conquista l’accesso al terzo turno. L’azzurro si è imposto in 1 ora e 8 minuti contro lo spagnolo, n.211 del mondo, Nicola Kuhn con il punteggio di 6-2 6-4. Un successo convincente per il ligure che sfiderà nel terzo round il vincente del confronto tra l’australiano Nick Kyrgios (testa di serie n.17) ed il serbo Dusan Lajovic (n.108 ATP). Nel ...

Tennis - Masters 1000 Miami 2018 : i risultati di venerdì 23 marzo. Cadono Djokovic e Goffin al secondo turno - avanzano Del Potro e Dimitrov : Match di secondo turno nel Masters 1000 di Miami (Stati Uniti) e le sorprese non mancano in un venerdì in Florida che di spunti ne ha forniti davvero tanti. La notizia del giorno è la seguente: Novak Djokovic ancora è lontano dalla migliore condizione fisica. L’ex n.1 del Tennis mondiale, 6 volte vincitore del 1000 stelle e strisce, dopo l’eliminazione ad Indian Wells per mano del giapponese Taro Daniel, è costretto ad incassare un ...

Tennis - Masters 1000 Miami 2018 : i risultati di giovedì 22 marzo. Denis Shapovalov si salva al terzo set. Scintille Medvedev-Tsitsipas! : Seconda giornata del tabellone maschile del Masters 1000 di Miami. Scendeva in campo la parte alta, quella presidiata dal numero 1 del mondo Roger Federer. Scendeva in campo anche il giovane Denis Shapovalov, che ha sofferto più del previsto per liberarsi di Viktor Troicki. Il canadese, infatti, dopo aver vinto il primo set per 6-3, ha subito il ritorno del serbo, che ha ridotto gli errori e fatto valere la sua esperienza al tie-break. ...

Tennis - Masters 1000 Miami 2018 : Thomas Fabbiano lotta ma esce di scena al primo turno. Azzurro ko contro Basilashvili : lotta come un leone Thomas Fabbiano ma è costretto a cadere nel primo turno del Masters 1000 di Miami (Stati Uniti). L’Azzurro è stato sconfitto dal georgiano, n.89 del mondo, Nikoloz Basilashvili con il punteggio di 1-6 6-2 7-5 in 1 ora e 46 minuti di partita. Un match con tanti rimpianti per il pugliese, avanti di un set ed in lizza per il successo fino alla fine. Per la terza volta consecutiva, invece, deve cedere al rivale. Nel primo ...

Tennis - Masters 1000 Miami 2018 : i risultati di mercoledì 21 marzo. Mischa Zverev e Taylor Fritz salutano la Florida : In attesa di vedere i grossi calibri, a partire dal 2° turno, da segnalare alcuni risultati interessanti nel 1° round del Masters 1000 di Miami 2018 (Stati Uniti). Tra gli osservati speciali del tabellone maschile vi erano il tedesco Mischa Zverev (n.55 del ranking) ed il giovane americano Taylor Fritz (n.71 del mondo), scesi in campo nella tarda serata italiana ed opposti all’istrionico francese Benoit Paire ed all’altro ...

Tennis - ATP Masters 1000 Miami 2018 : il tabellone principale. Fabio Fognini e Thomas Fabbiano dalla parte di Roger Federer : Sorteggiato a Miami il tabellone del torneo ATP Masters 1000: nella parte alta, quella che vede inserito l’elvetico Roger Federer, ci sono anche i due azzurri Fabio Fognini e Thomas Fabbiano. Il primo usufruirà di un bye, poi, a partire dal terzo turno avversari ostici: potrebbe incrociare prima l’australiano Nick Kyrgios, poi il tedesco Alexander Zverev. Il secondo, in caso di successo all’esordio, affronterà il sudafricano ...

Tennis - Masters 1000 Indian Wells 2018 : un grande Juan Martin Del Potro supera Roger Federer in finale. Grande show in California : Juan Martin Del Potro si regala un successo di Grande prestigio: battere Roger Federer (n.1 del mondo) nella finale di Indian Wells (Stati Uniti) ed aggiudicarsi il primo 1000 in carriera. L’argentino si è imposto con il punteggio di 6-4 6-7 7-6 in 2 ore e 45 minuti di partita al termine di un incontro eccezionale dalle palpitanti emozioni in cui il n.8 ATP ha messo in mostra tutto il suo talento e la propria determinazione al cospetto del ...