Tennis | Deborah Chiesa | una crescita troppo lenta dopo la vittoria in Fed Cup

(Di giovedì 29 marzo 2018) Lain Fed Cup contro la Spagna aveva dato all’Italia non solo la possibilità di giocare i playoff per tornare nel World Group, ma anche la consapevolezza di aver trovato una giocatrice su cui provare a costruire il futuro. A Chieti si era messa in luce, che aveva regalato laalla squadra azzurra con il successo al tiebreak del terzo set contro la spagnola Arrabuarrena. Un risultato che sembrava il preludio ad una possibile esplosione della 21enne trentina, che, invece, ha continuato a restare nel circuito ITF con risultati altalenanti e soprattutto con una classifica ancorabassa. In questo momentoè al numero 177 del ranking WTA, tre posizioni sotto il suo miglior piazzamento in carriera. Davveropoco per una giocatrice che ha mostrato di avere un ottimo potenziale nelle sue apparizioni in maglia azzurra.ha giocato ...