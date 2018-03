surface-phone

: #Telegram: segnalati problemi di #down con difficoltà nell’inviare messaggi #telegramdown - SurfacePhoneIta : #Telegram: segnalati problemi di #down con difficoltà nell’inviare messaggi #telegramdown -

(Di giovedì 29 marzo 2018) Breve flash news per segnalarvi che, uno dei servizi distica più utilizzati al mondo, risulta avere deicon disconnessioni enell’inviare e riceverein tutta Europa. I primi disservizi sono iniziati dalle 10:30 circa e sono stati confermati anche dalla stessa società tramite un tweet: Our users in Europe, Middle East and the CIS countries are experiencing connection issues at the moment. We are looking into the issue and hope to bring you back online soon. —Messenger (@) March 29, 2018 Attualmente risulta impossibile anche vedere inon salvati nella cache, proprio come se la connessione fosse totalmente assente. Appenarisolverà la questione, probabilmente dovuta a malfunzionamenti lato server, provvederemo subito ad aggiornare l’articolo.