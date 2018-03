Telegram non funziona | è down | disservizi in Italia

Rispuntano problemi Telegram oggi 29 marzo : perché l’app non funziona? : In questi minuti vengono segnalati inaspettati problemi Telegram, considerando il fatto che a detta di diversi utenti l'app risulta non funzionante. Si tratta a conti fatti del secondo malfunzionamento di un certo peso nel mese di marzo, visto che circa tre settimane fa abbiamo già assistito ad una sorta di down che ha riguardato un po' tutti qui in Italia, indipendentemente dal sistema operativo di riferimento. Va detto, comunque, che le ...

Telegram rischia di chiudere in Russia se non concede i codici di crittografia : Le autorità russe hanno dato alla popolare app di messaggistica Telegram 15 giorni per fornire i codici per decrittare i messaggi di tutti i suoi utenti L'articolo Telegram rischia di chiudere in Russia se non concede i codici di crittografia proviene da TuttoAndroid.

Problemi Telegram oggi 5 marzo per app e versione desktop : perché non funziona? : Seri Problemi Telegram in questa mattinata del 5 marzo: la nota applicazione di messaggistica alternativa a WhatsApp e da molti considerata ben più professionale e sicura non funziona al momento di questa pubblicazione per molti utenti. Mi riferisco alla versione mobile e dunque all'app appunto ma soprattutto e anche alla versione desktop dello strumento. Per quanto riguarda i Problemi Telegram su smartphone e tablet, lo strumento va in crash ...

Telegram Down - Non Funziona - Non Invia Messaggi – 5 Marzo 2018 : #TelegramDown: Telegram attualmente Down, non va, è offline in Italia. Impossibile Inviare e ricevere Messaggi Telegram 5 Marzo 2018: cosa è successo? Telegram Down Non Funziona Telegram non Funziona, Down in tutto il mondo per problemi tecnici. Una delle app di Messaggistica più popolari e usate al mondo è offline ovunque, anche in Italia, oggi […]

Google Reply si prepara a supportare Telegram - Instragram e non solo : Google Reply dovrebbe supportare diverse nuove applicazioni, tra cui Telegram e Instagram, e potrebbe introdurre nuove risposte automatiche e nuove condizioni per le quali sono richieste queste ultime. Diamo uno sguardo al teardown dell'APK e scopriamo ciò che ci nasconde. L'articolo Google Reply si prepara a supportare Telegram, Instragram e non solo è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Inaspettati problemi Telegram oggi 20 febbraio : down totale - l’app non funziona : Improvvisi problemi Telegram riscontrati oggi 20 febbraio qui in Italia. Da alcuni minuti a questa parte, infatti, l'app non funziona per quello che sembra essere un down totale. A testimonianza del fatto che l'app di messaggistica istantanea sia cresciuta moltissimo in questi mesi, appena c'è stato il malfunzionamento di cui vi stiamo parlando abbiamo avuto modo di assistere un'impennata improvvisa delle segnalazioni da parte del pubblico ...