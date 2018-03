Telegram non è accessibile Decine di milioni di utenti ' senza voce'  

agi

(Di giovedì 29 marzo 2018) Telegram non èdall’Europa, dal Medio Oriente e dai Paesi russofoni. La piattaforma di messaggistica, nota soprattutto per offrire un elevato livello di confidenzialità, ha smesso di funzionare intorno alle 10,30 di oggi, 29 marzo. L’azienda ha fatto sapere di essere al corrente del problema in un comunicato dal proprio account Twitter: “Stiamo cercando di capire il problema - si legge nella nota - e speriamo di tornare online da voi presto”. Secondo i dati forniti dai principali fornitori di servizi di analisi del traffico dati, la gran parte delle segnalazioni di malfunzionamento di Telegram arrivano da Ucraina, Russia, Bielorussia, Germania e Italia. Ma il servizio di messaggistica risulta irraggiungibile anche in Pakistan e in alcuni Paesi del Medio Oriente. Our users in Europe, Middle East and the CIS countries are experiencing ...