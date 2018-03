Telecom | Elliott in pressing su Vivendi

Telecom - la rete nella sfida tra Elliott e Vivendi : Il fondo americano ha contattato anche Cassa depositi e prestiti sul progetto di una società della rete di Telecom, ma questa continua su Open Fiber

Telecom - la rete nella sfida tra Elliott e Vivendi : fibra ottica Man mano che si avvicina l’assemblea decisiva degli azionisti di Telecom, si scoprono le carte del fondo Elliott contro la trazione Vivendi. La finanziaria statunitense ha lanciato un’offensiva al gruppo francese e la resa dei conti è attesa il 24 aprile. Nel frattempo Elliott cerca sponde in Italia. E ha bussato anche alla porta di Cassa depositi e prestiti. Argomento: la rete in fibra ottica. Cassa depositi e prestiti, la società ...

TELECOM Italia si prepara ad affrontare un'assemblea in cui verrà a galla lo scontro tra Vivendi e il fondo Elliott. Sarebbe bene che la rete venisse scorporata.

Telecom Italia, scontro tra Elliott e Vivendi su Tim. Il cda decade dopo le dimissioni di 8 consiglieri. Asati sembra propensa ad appoggiare il fondo americano

TELECOM Italia, continua lo scontro tra Elliott e VIVENDI su Tim. Il cda decade dopo le dimissioni di 8 consiglieri. Fissata per il 4 maggio l'Assemblea degli azionisti

Telecom - decade il cda La mossa di Vivendi per difendersi da Elliott : Maddalena Camera Tutti a casa, tutto da rifare. Ieri Vivendi, socio di maggioranza di Telecom con il 23,9%, ha fatto decadere tutto il cda della società che di fatto controlla, convocando l'assemblea ...

Telecom Italia - Vivendi fa decadere il consiglio di amministrazione e risponde all’attacco del fondo Elliott : Vivendi fa decadere il consiglio di amministrazione di Telecom Italia (Tim). Il gruppo francese risponde così all’attacco del fondo Elliott con una mossa che consente di guadagnare tempo in un momento di transizione per la politica Italiana. Dal cda dell’ex monopolista, che ha affidato le deleghe su Sparkle a Franco Bernabè, si sono infatti dimessi in blocco tutti i consiglieri di cui il fondo Elliott aveva chiesto la revoca più ...

Le prossime mosse di Elliott per "sfrattare" Vivendi da Telecom : Comincia la caccia alle deleghe di voto in vista dell'assemblea Tim in agenda il 24 aprile, dove si fronteggeranno il primo socio Vivendi , 23,9%, e lo 'sfidante' Elliott. La partita è aperta: all'...

Elliott sembra aver accelerato la sua azione su TELECOM ITALIA. Ma sembra ci si stia dimenticando di un fattore importante.

Elliott sembra aver accelerato la sua azione su Tim e per certi versi il Governo dovrebbe preferirlo a Vivendi. Ma sembra ci si stia dimenticando di un fattore.

Telecom, FONDO ELLIOTT chiede revoca di 6 CONSIGLIERI Tim in quota Vivendi: Sfiducia a Bollorè e al presidente de Puyfontaine. Presentati 6 amministratori possibili: resta l'Ad Genish

L'assist di Calenda a Elliott nella guerra per Telecom : Chi ha attirato l'attenzione della corazzata Elliott su Telecom Italia? I radar di Paul Singer si sono accesi per caso o rispondendo al canto di sirene decise a sistemare una partita strategica per l'...

Ritraccia Telecom in attesa di novità dal fondo Elliott : Teleborsa, - Debole la giornata per Telecom Italia , che passa di mano con un calo dello 0,87% in attesa di novità dal fondo Elliott in vista dell'assemblea degli azionisti, in agenda il prossimo 24 ...

Telecom : "Elliott ignorava il piano" : 'Telecom non ha problemi ad ascoltare i suggerimenti che il fondo Elliott vorrà dare per migliorare la gestione'. È lo stesso ad Amos Genish a tendere la mano della diplomazia a Paul Singer, dopo che ...