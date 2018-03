Telecom | corsa per mettere all’angolo “l’aggressore di Berlusconi” Prima che nasca un

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 marzo 2018) Mentre nei palazzi della politica l’incertezza regna sovrana, nelle stanze dell’alta finanza c’è chi si muove come se i giochi fossero già fatti, scommettendo su un futuro governo in cui Pd e Forza Italia non avranno voce in capitolo. O almeno non abbastanza da poter minimamente riproporre gli effetti del Patto del Nazareno. Lo testimoniano tempi e modi del sacco in corso suItalia (Tim): all’indomani delle elezioni lain un angolo l’aggressore francese dei Berlusconi che di Tim è il primo azionista, Vincent Bolloré, ha subito un’accelerazione che ha davvero pochi precedenti. Come se ogni giorno, da qui alla nascita del nuovo governo, fosse l’ultimo disponibile perin sicurezza le aziende di Arcore. E al tempo stesso chiudere in cassaforte un’infrastruttura strategica e delicata come il primo gruppo italiano ...