Tav : Regione Veneto incontra Rfi e Anas - in programma incontro con Comuni (3) : (AdnKronos) - “Abbiamo ribadito che i cantieri vengano chiusi in tempo utile in vista dei Mondiali di sci del 2021 – sottolinea l’assessore –, nella consapevolezza che il rispetto delle scadenze dipende, oltre che da Anas, dai diversi soggetti che a vario titolo devono esprimere il loro parere. In p

Tav : Regione Veneto incontra Rfi e Anas - in programma incontro con Comuni (2) : (AdnKronos) - L’intervento, che comprende numerose opere di rilievo tra gallerie artificiali, miste o naturali e viadotti, interessa i Comuni veneti di Peschiera, Castelnuovo del Garda, Sona, Sommacampagna e Verona. “Per quanto concerne l’elettrificazione delle linee ferroviarie “Conegliano-Belluno”

Trony : assessore Donazzan - Regione Veneto in campo per Tavolo nazionale (2) : (AdnKronos) - "Uno degli obiettivi possibili è tentare di fare emergere eventuali manifestazione di interesse, anche per i punti vendita del Veneto. La competenza, le conoscenze tecniche e le capacità dei dipendenti fanno la differenza e – ha sottolineato Donazzan – rappresentano un valore aggiunto

Trony : assessore Donazzan - Regione Veneto in campo per Tavolo nazionale : Venezia, 20 mar. (AdnKronos) - L’assessore al lavoro della Regione Veneto Elena Donazzan, insieme allo staff dell’unità di crisi, ha incontrato i rappresentanti sindacali dei dipendenti dei punti vendita Trony del Veneto, coinvolti nel fallimento della società Dps Group srl, che conta 43 negozi di v

Trony - a rischio 100 posti in Piemonte. Frediani - M5S - : 'Subito un Tavolo in Regione' : Un altro centinaio di posti di lavoro è a rischio in Piemonte . Lo denuncia il Movimento 5 Stelle , che chiede di convocare un tavolo sulla vicenda Trony e sui circa 100 esuberi annunciati nei punti ...

Lavoro - si è riunito il Tavolo Regione-Sindacati-Unindustria : Si è riunito oggi nella Cittadella regionale il Tavolo Regione-Sindacati-Unindustria per affrontare una serie di questioni legate al tema del mercato del Lavoro in Calabria e in particolare ai ...

Ilva : al via Tavolo in Regione Liguria : GENOVA, 22 GEN - Ha preso il via, poco dopo le 11, in Regione Liguria il tavolo fra le istituzioni, l'azienda e l'amministrazione straordinaria per la vertenza Ilva. Alla riunione, oltre ai vertici di ...