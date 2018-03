: Tariffe, da aprile -8% luce e -5,7% gas - NotizieIN : Tariffe, da aprile -8% luce e -5,7% gas - GiaPettinelli : #Tariffe: Dal primo aprile calo 8% #luce, -5,7% #gas. Riduzioni legate a discesa quotazioni su mercato all'ingrosso… - parlamentonews : Netto calo nel secondo trimestre del 2018 della bolletta di luce e gas. dal primo aprile per la famiglia-tipo il co… -

Netto calo nel secondo trimestre della bolletta die gas. L'Autorità dell'energia ha calcolato che dal 1°il costo dell'elettricità diminuirà a famiglia dell'8% e quello del gas del 5,7%. Le riduzioni, spiega l'Autorità, sono determinate dal calo delle quotazioni sui mercati all'ingrosso. Ma il calo delle bollette compensa solo parzialmente gli aumenti degli ultimi mesi.La spesa (al lordo di tasse) per la famiglia-tipo in un anno è +28 euro per l' elettricità e +13 euro per il gas.(Di giovedì 29 marzo 2018)