Tare | ' Inzaghi resta alla Lazio per tanto tempo ancora'

Tare : “Inzaghi resta alla Lazio e per Milinkovic rifiutati 150 milioni” : ”Inzaghi è della Lazio per almeno altre due stagioni, prima che vada via passerà tanto tempo. Milinkovic Savic? L’estate scorsa abbiamo rifiutato offerte intorno ai 150 milioni di euro, oggi ci sono interessamenti ma nulla di concreto”. Il direttore sportivo della Lazio Igli Tare si esprime così sul mercato del club biancoceleste. “De Vrij all’Inter? Non abbiamo ricevuto nessuna telefonata, l’abbiamo scoperto ...

Tare : 'Inzaghi-Juve? Non prima di un paio d'anni. Controllano il mercato - il loro potere lo avvertivi in campo...' : Il direttore sportivo della Lazio , Igli Tare , ha concesso una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport in cui racconta a tutto tondo il mondo Lazio, il suo metodo di lavoro e alcuni retroscena di mercato. IL RUOLO DI DS - ' Entrai nell'ufficio di Lotito per firmare un rinnovo '1+1' e ne uscii d.s.

Lazio - Tare : 'de Vrij? Ci sono problemi con gli agenti. Inzaghi resta qui' : Igli Tare , direttore sportivo della Lazio , ha parlato a Premium Sport prima della sfida contro il Genoa: ' Situazione de Vrij? Ci sarà a breve un'ultima comunicazione, un dentro o fuori e spero sia più dentro che fuori. Abbiamo un accordo con il giocatore, ma c'è ...

