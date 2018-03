Taranto Settimana Santa 2018 | processione Addolorata | dove vedere la diretta tv e

Settimana Santa di Taranto : origini storiche e svolgimento : Ogni anno, i riti della Settimana Santa di Taranto attirano milioni di visitatori e curiosi. Parliamo dell’evento più importante dell’anno sotto ogni aspetto. Ma quali sono le origini di questi riti? Nel 1703, Don Diego Calò ordinò a Napoli le statue del Cristo Morto e del’Addolorata che, arrivate a Taranto, furono collocate in una cappella gentilizia (non si sa se in quella del palazzo di famiglia o in quella della Chiesa di Sant’Agostino). Don ...