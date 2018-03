Tar Lombardia conferma assegnazione a Vision Box appalto sistemi biometrici SEA

Ferrovie : Lombardia - intesa Trenord-Areu per aumenTare sicurezza su treni : Milano, 26 mar. (AdnKronos) - Una campagna di affissione sui finestrini dei treni e un nuovo sistema di collegamento tra app per comunicare in modo più semplice e rapido in caso di emergenza. È quanto prevede un accordo siglato oggi da Trenord e Areu-Azienda regionale emergenza urgenza, finalizzato

Ferrovie : Lombardia - intesa Trenord-Areu per aumenTare sicurezza su treni : Milano, 26 mar. (AdnKronos) – Una campagna di affissione sui finestrini dei treni e un nuovo sistema di collegamento tra app per comunicare in modo più semplice e rapido in caso di emergenza. è quanto prevede un accordo siglato oggi da Trenord e Areu-Azienda regionale emergenza urgenza, finalizzato a diffondere la conoscenza dei comportamenti corretti in situazioni di emergenza e degli strumenti che danno il via alla catena di soccorso, di ...

Due forti boati in Lombardia e Val d'Aosta : causati da caccia in volo per intercetTare aereo Air France : Centralini delle forze dell'ordine e del 118 intasati di telefonate per due violenti boati avvertiti in tutta la zona nord della Lombardia, da Varese a Bergamo, ma anche in Valle d'Aosta. Il...

Ecco chi sono i parlamenTari eletti in Lombardia - : FABIO BONIARDI: Assessore sport e sicurezza del comune di Bollate , Mi, , classe '71, è responsabile organizzativo èrovinciale e segretario della Circoscrizione Groane , Mi, . NOI CON L'ITALIA ...

Boati in Lombardia - il colonnello dell’Aeronautica MiliTare : ecco come si è svolto l’intervento dei nostri aerei e perché hanno infranto la barriera del suono : 1/10 ...

Paura in Lombardia - due aerei miliTari oltre il muro del suono | : L’allarme è scattato alle 11.30, quando un volo Air France è finito brevemente fuori rotta: «È stato tremendo, tremavano anche i muri, abbiamo avuto Paura»

Lombardia - uditi due forti boati : paura per il “sonic boom” di due caccia miliTari : Lombardia, uditi due forti boati: paura per il “sonic boom” di due caccia militari Due forti boati si sono avvertiti tra Milano e Bergamo attorno alle 11. Immediatamente è scattata la paura sui social. Si è trattato di due aerei militari che hanno superato Mach1, decollati per intercettare un aereo di linea fuori rotta Continua […]

Boati in Lombardia - Aeronautica MiliTare : persi contatti radio con aereo - caccia decollati per “ordine di scamble” : Due caccia F-2000 Eurofighter dell’Aeronautica Militare, in prontezza per il servizio di sorveglianza dello spazio aereo, si sono alzati rapidamente in volo nella mattinata di oggi dalla base aerea di Istrana (TV), sede del 51° Stormo, per intercettare un velivolo Boeing 777 dell’Air France, che aveva perso improvvisamente il contatto radio con l’agenzia italiana del traffico aereo. Gli Eurofighter hanno intercettato il ...

Lombardia - uditi due forti boati : paura per il "sonic boom" di due caccia miliTari : Due forti boati si sono avvertiti tra Milano e Bergamo attorno alle 11. Immediatamente è scattata la paura sui social. Si è trattato di due aerei militari che hanno superato Mach1, decollati per intercettare un aereo di linea fuori rotta

Forte esplosione in Lombardia : "Due caccia decollati per intercetTare aereo di linea fuori controllo". Doppio boato sentito a Bergamo - Varese e Milano : Paura e panico a Milano e dintorni. Tra allarmi di attacchi terroristici o terremoti, è spuntata la verità su quanto accaduto: due caccia si sono alzati in volo per intercettare un volo...

Lombardia : allarme boati - caccia miliTari in volo per intercetTare aereo : Milano, 22 mar. (AdnKronos) - Sono decollati dalla base di Istrana, in provincia di Treviso, i due caccia intercettori Eurofighter dell'Aeronautica Militare che fra le province di Bergamo e Varese hanno infranto il muro del suono, diffondendo l'allarme fra la popolazione. I due caccia, spiega l'Aero

“Boom Sonico” in Lombardia : Caccia dell’Aeronautica miliTare hanno dovuto intercetTare volo sospetto proveniente dall’isola di Réunion [DETTAGLI] : 1/8 ...

Due enormi boati in Lombardia e Val d'Aosta : causati da caccia in volo per intercetTare aereo Air France : Centralini delle forze dell'ordine e del 118 intasati di telefonate per due violenti boati avvertiti in tutta la zona nord della Lombardia, da Varese a Bergamo, ma anche in Valle d'Aosta. Il...

Accertamenti sui caccia miliTari che hanno spaventato la Lombardia : Giovedì mattina due forti boati hanno spaventato mezza Lombardia. Boati uditi in Brianza, a Como, a Saranno, a Bergamo, anche