Suso | “preferisco un posto in Champions a vincere Coppa Italia”

(Di giovedì 29 marzo 2018) “Preferisco il quartola. Abbiamo fatto una grandeItalia, la finale la giochiamo contro la Juventus. Ci sta non, anche se noi vogliamo farlo. Unin, però, sarebbe importantissimo”.A parlare è l’attaccante del Milana due giorni dal big match di campionato contro i bianconeri che riaffronteranno il 9 maggio nella finale diItalia. “Affrontare la Juve in trasferta è dura ma non c’è paura, forse un po’ di nervosismo -spiega il 24enne spagnolo rispondendo alle domande dei tifosi in diretta Facebook-. Non so che effetto farà, perché all’Allianz non ci son mai stato. In Italia penso che stadi come San Siro, quando è tutto pieno, non ce ne siano. Sono gli altri che devono aver paura quando vengono qua”. “Sabato sarà una partita molto difficile, contro una squadra che negli ...