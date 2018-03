Surface Book appare nella quinta stagione della serie Silicon Valley

Surface Book 2 : lo abbiamo provato e ne siamo rimasti piacevolmente sorpresi : Ieri, 15 febbraio 2018, il Surface Book 2 è approdato ufficialmente nel mercato italiano con la versione da 13.5 pollici, mentre quella da 15 arriverà il 6 aprile. Per festeggiare il lancio di questo nuovo dispositivo anche nel Bel Paese, dopo una lunga attesa iniziata già dal primo modello, Microsoft ha organizzato ieri sera, più precisamente dalle ore 20:00, un evento privato tenutosi nella Microsoft House di Milano. Per privato ...

Surface Book 2 di Microsoft : tablet e portatile ad un tempo solo. E con una vera scheda grafica : Abbiamo provato il nuovo laptop ibrido della multinazionale si Seattle che con display tattile e scheda Nvidia Gtx 1050. Prestazioni molto alte, ben superiori...

Surface Book 2 : disponibili ufficialmente i preordini in Italia : [Aggiornamento1 15/03/2018] Come annunciato, oggi, 15 marzo 2018, il Surface Book 2 da 13 pollici è uscito dalla fase di preordine e le spedizioni sono ufficialmente iniziate. Articolo originale, Lo abbiamo atteso, abbiamo sperato che Microsoft prendesse prima o poi in considerazione anche l’Italia e adesso il Surface Book 2 è finalmente preordinabile dal Microsoft Store del Bel Paese. Sono disponibili, come anticipato ...

Come funziona il Microsoft Surface Book 2 - in arrivo in Italia : La risposta di Microsoft al MacBook Pro di Apple sta per uscire in Italia. Il Surface Book 2, uscito in sordina qualche mese fa, va a completare l’offerta hardware dell’azienda di Redmond nel nostro paese dopo i buoni risultati ottenuti col Surface Laptop e il Surface Pro. Il Book 2 si inserisce idealmente a metà strada, essendo un ibrido tra noteBook e tablet, cercando di coniugarne le due funzionalità principali: portabilità e ...

Microsoft Surface Book 2 - le prime impressioni : Disponibile da un paio di settimane in preordine online, il Surface Book 2 di Microsoft sta finalmente per arrivare anche sugli scaffali italiani. Tra le linee di pc Laptop, Pro e Book lanciate dalla casa di Redmond nel corso degli anni, quest’ultima è quella pensata per chi dal proprio dispositivo vuole il massimo: il design aggressivo è chiaramente ispirato a quello della prima generazione di Surface Book, ma all’interno si trovano ...

Surface Book 2 arriva in Italia - ecco il super 2 in 1 di Microsoft : (Foto: Microsoft) Surface Book 2, il portatile più potente attualmente prodotto direttamente da Microsoft, è finalmente disponibile anche in Italia. Il gadget raccoglie l’eredità dell’interessante ma ormai sorpassato Surface Book del 2015 e vanta un design migliorato e specifiche tecniche aggiornate ai processori Intel di ultima e penultima generazione. Le spedizioni in realtà avranno inizio il 15 marzo, ma i preordini sono aperti ...

Microsoft distribuisce nuovi firmware per il Surface Book e il Surface Pro 2017 : Breve comunicato per informarvi che da ieri sono in roll-out i nuovi aggiornamenti firmware per il nuovo Surface Pro 2017, Surface Pro con connessione LTE e il primo Surface Book con Windows 10 Creators Update o superiore. Questi update migliorano, a detta di Microsoft, la stabilità generale del software e, sul Surface Book, offrono una maggiore affidabilità della batteria. Ecco il rapporto ufficiale di Microsoft con i relativi ...

Surface Book 2 - intervista esclusiva con Lorenza Poletto - Category Manager Surface Microsoft Italia : Buongiorno a tutti, siamo qui con Lorenza Poletto, Category Manager Surface in Microsoft Italia. In questa occasione parleremo del nuovo Surface Book 2 in arrivo anche per il mercato Italiano. 1) Ciao Lorenza, ci eravamo lasciati a fine Ottobre con l’interessante confronto sull’universo Surface e sulle prospettive future per il brand. Ora la notizia della prossima disponibilità del nuovissimo Surface Book 2 anche per il mercato Italiano. Cosa ...

Surface Book 2 arriverà in Italia fra Marzo e Aprile : Microsoft ha da poco annunciato ufficialmente l’arrivo di Surface Book 2 in tanti nuovi mercati, compreso il nostro. Il brand Surface sta diventando sempre più maturo. Dopo il poco successo dei primi modelli con sopra Windows RT, Microsoft ha saputo rialzarsi trasformando questo brand in un esempio di stile amato e copiato in tutto il mondo. Non serve andare lontano per vedere le reazioni del pubblico a questi dispositivi: da Asus a ...

Il Surface Book 2 è disponibile ufficialmente in Italia : [AGG.1 17/01/2018] La nostra fonte si è rivelata attendibile: Il Surface Book 2 in variante 13 pollici verrà commercializzato ufficialmente in Italia con preordini a partire dal 15 febbraio. Articolo originale Secondo alcune nostre fonti non confermate il nuovo Surface Book 2 lanciato lo scorso 17 Ottobre potrebbe essere introdotto anche sul mercato Italiano. I tempi di arrivo sul suolo Italiano non sono ancora ben definiti ma ...