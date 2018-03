Superbike | Mondiale 2018 | Marco Melandri può lottare per il titolo? Battuta d’arresto in

Superbike - Round Thailandia 2018 : Marco Melandri in difficoltà - Chaz Davies spezza la maledizione - Jonathan Rea in vetta al Mondiale : Secondo Round del Mondiale 2018 Superbike e Jonathan Rea nuovamente in vetta alla classifica generale. Il tre volte campione del mondo sperava che il circuito di Buriram (Thailandia) potesse continuare ad essere un suo feudo e così è stato. Un primo ed un quarto posto nelle due manche thailandesi rilanciano le quotazioni del nordirlandese della Kawasaki che, specie nella run 1, ha fatto vedere numeri tipici del suo repertorio, valsi il dominio ...

Superbike - Gp Thailandia : gara 2 a Davies - Rea in testa al mondiale : BURIRAM - Chaz Davies ha vinto gara 2 del Gp della Thailandia, secondo appuntamento del mondiale Superbike . Per il britannico della Ducati si tratta della 28esima vittoria in carriera, sul podio ...

Superbike - Classifica Mondiale 2018 : Jonathan Rea +2 su Marco Melandri dopo il Round in Thailandia : Jonathan Rea è il nuovo leader della Classifica del Mondiale 2018 di Superbike. Il Campione del Mondo è balzato al comando con 2 punti di vantaggio su Marco Melandri al termine del Round in Thailandia. Classifica Mondiale 2018 Superbike: (foto Pier Colombo)

LIVE Superbike - Gara-2 Round Thailandia 2018 in DIRETTA : vittoria di Davies - Melandri settimo in difficoltà - Rea primo nel Mondiale : Il leader della classifica generale riuscirà a piazzare la zampata? OASport vi propone la DIRETTA LIVE della Gara-2 del Round di Thailandia , prova valida per il Mondiale Superbike 2018: cronaca in ...

LIVE Superbike - Gara-2 Round Thailandia 2018 in DIRETTA : vittoria di Davies - Melandri settimo in difficoltà - Rea primo nel Mondiale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Gara-2 del Round di Thailandia, prova valida per il Mondiale Superbike 2018. Sul tracciato di Buriram andrà in scena un appuntamento fondamentale per l’intero campionato. Jonathan Rea cerca la doppietta dopo aver trionfato ieri, ma il Campione del Mondo dovrà stare attento alla voglia di rivalsa della Ducati, soprattutto di Marco Melandri che deve risalire la china dopo l’ottavo posto in ...

Superbike - Thailandia : Rea domina in gara-1. Melandri ottavo - ma resta leader del mondiale : CAMIER DA' SPETTACOLO - Per il tre volte campione del mondo non è stato semplice e la vittoria è arrivata dopo un'iniziale battaglia col compagno di scuderia Sykes che non andrà oltre il sesto posto. ...

Superbike : il mondiale parte nel segno di Melandri - doppietta in Australia : Melandri si è imposto al fotofinish - per soli 21 millesimi - sul campione del mondo in carica Jonathan Rea, quinto nella prima prova. Terzo, con una prestazione da incorniciare, il pilota non ...

Superbike - Melandri scatenato : vince anche gara-2 - sogno mondiale : 1/11 Tiziano Manzoni/LaPresse ...

Superbike - Classifica Mondiale 2018 : Marco Melandri in vetta dopo il round di Phillip Island : Marco Melandri inizia nel migliore dei modi la propria stagione nel Mondiale 2018 di Superbike. Il centauro italiano, con due successi in Australia, vola in vetta alla graduatoria iridata a punteggio pieno a precedere il duo della Kawasaki Tom Sykes e Jonathan Rea, tre volte campione del mondo. Classifica Mondiale 2018 Superbike 1. Marco Melandri 50 DUCATI 2. TOM SYKES 33 KAWASAKI 3. JONATHAN REA 31 KAWASAKI 4. XAVI FORES 29 DUCATI 5. ALEX LOWES ...

Superbike Australia - ha vinto Melandri/ La Ducati di Marco in testa al mondiale : “E’ stato incredibile!” : Superbike Australia, ha vinto Melandri. La Ducati di Marco in testa al mondiale: “E’ stato incredibile!”. Grande successo per il pilota ravennate a Phillip Island(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 10:48:00 GMT)

VIDEO Marco Melandri trionfa in gara-1 in Australia. Highlights Mondiale Superbike 2018. Ducati in estasi : Marco Melandri è tornato alla vittoria nel Mondiale SuperBike! Il ravennate, in sella alla Ducati, ha trionfato nella gara 1 del Round d’Australia e inizia nel migliore dei modi la corsa verso il titolo iridato. Di seguito il VIDEO con gli Highlights della gara vinta da Marco Melandri sul circuito di Phillip Island. (foto Lorenzo di Cola) Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per ...

Superbike - Mondiale 2018 : sarà l’anno della riscossa per la Ducati? Ultima occasione per la Panigale R : La stagione 2018 della Superbike sta per prendere il via. sarà un anno importante in casa Ducati, all’ennesima occasione per tornare a dominare tra le derivate di serie, come è accaduto a lungo negli anni ’90 e 2000. L’ultimo titolo Mondiale è oramai lontano: era il 2011 e alla guida della moto di Borgo Panigale c’era lo spagnolo Carlos Checa. Da allora sono cambiate tante cose ed ora a padroneggiare la Superbike è la ...

Come vedere il Mondiale di Superbike 2018 in diretta streaming : Dalle prove libere fino a Gara 1 e Gara 2, sarà trasmesso tutto in diretta dalla tv dedicata allo sport. Ma per chi non potrà seguire in televisione le gare, potrà farlo in streaming su Eurosport ...