Summit tra sudcoreano Moon e nordcoreano Kim il 27 aprile

Centrodestra spaccato - Summit dei leader : 9.00 Tra poco si terrà un vertice a Palazzo Grazioli tra il leader di FI Berlusconi il leader della Lega Salvini e la leader di FdI, Giorgia Meloni. E' un inocntro in extremis per tentare di far rientrare la spaccatura che si è verificata ieri tra Berlusconi e Salvini dopo che quest'ultimo ha deciso di far confluire i voti dei senatori del Carroccio sulla Bernini (FI) nella votazione per l'elezione del presidente del Senato, non votando il ...

M5s : Summit leader per Presidenti - solo Salvini per centrodestra : Roma, 23 mar. , askanews, Dopo l'incontro a vuoto di ieri sera di tutti i capigruppo parlamentari sulle nuove presidenze delle Camere il MoVimento Cinque Stelle è pronto a promuovere un secondo ...

Coree : Seul - Summit Trump-Kim pietra miliare per pace : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Coree - concordato un Summit tra Kim e Moon per fine aprile | : Il dittatore nordcoreano ha incontrato i delegati del Sud: fissato faccia a faccia tra i leader. È stata già inaugurata una linea di comunicazione tra Seul e Pyongyang. Il Nord vuole anche un dialogo ...

Seul annuncia Summit Nord-Sud in aprile. E possibili trattative dirette tra Corea del Nord e Washington : New York - Il disgelo nella penisola Coreana accelera drammaticamente il passo: Sud e Nord hanno annunciato per il mese prossimo il primo summit bilaterale dal 2007 e Pyongyang ha accettato di ...

Kim incontra una delegazione del Sud. Possibile Summit con Moon : Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha discusso di un Possibile summit con gli inviati del presidente del Sud Moon Jae-in, ultimo passo di un riavvicinamento nella penisola divisa sulla scia delle Olimpiadi. Kim "ha accolto calorosamente" i funzionari sudcoreani, sottolinea l'agenzia di stampa ufficiale del Nord, Kcna, "ascoltando dall'inviato speciale del Sud dell'intenzione da parte del presidente Moon Jae-in di un summit, ha scambiato opinioni ...

Varese - Summit tra agricoltori e politica : 'Idee a costo zero per far crescere il Paese' : 'Idee a costo zero: è su questo che si fondano i 5 pilastri che la Coldiretti vi propone di realizzare una volta eletti. Questi punti vanno nella direzione di quella battaglia di civiltà che la nostra ...

Seeds&Chips 2018 : John Kerry e Howard Schultz tra i keynote speaker della quarta edizione del Summit : L’Executive Chairman di Starbucks, Howard Schultz e l’ex Segretario di Stato americano John Kerry, saranno tra i keynote speaker attesi alla quarta edizione diSeeds&Chips, the Global Food Innovation Summit, il grande evento di innovazione nella filiera agroalimentare che si svolgerà a MiCo, Milano Congressi, dal 7 al 10 Maggio 2018, ideato da Marco Gualtieri. L’Executive Chairman di Starbucks, Howard Schultz, fondatore della più ...

Inter : Summit di mercato tra Sabatini - Ausilio e Spalletti ad Appiano Gentile : summit per l'Inter ad Appiano Gentile. Il coordinatore tecnico di Suning Walter Sabatini e il direttore sportivo Piero Ausilio hanno infatti raggiunto il centro sportivo nerazzurro per confrontarsi ...