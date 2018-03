Sul web i quaderni dei bambini di tutto il mondo

“Ratzinger è morto” : la bufala Sul Papa emerito si diffonde Sul web : “Ratzinger è morto”: la bufala sul Papa emerito si diffonde sul web A parlarne per primo è stato “Roma.it – Il Quotidiano del Lazio” con un tweet che è stato poi rimosso Continua a leggere

Sulle ali di Pepe - il sussidiario sessista fa arrabbiare il web : Cosa fa una mamma? Mette il rossetto, cucina i tortellini, stira le camicie, va in posta, va al mercato, va in palestra, va in ufficio, va a parlare con la maestra, prende il té con le amiche, ma trova il tempo di giocare con i suoi figli. Cosa fa un papà, invece? Se è pronto in tavola, e tutti lo aspettano per mangiare, lui ha altre priorità. Prima deve finire di guardare il telegiornale, poi deve controllare di non avere mail di lavoro a cui ...

Innovazione e presenza Sul web - Google sprona le aziende liguri : 'Molto da fare' : Genova - 'C'è ancora molto da fare'. La liguria delle imprese prova la carta digitalizzazione con Google : 'Qui c'è un grande potenziale che però la maggioranza degli imprenditori non è riuscita a ...

Propaganda allo Stato Isamico Sul web - arrestato italo marocchino : Torino , askanews, - La polizia di Torino ha eseguito un arresto e 13 perquisizioni nei confronti di appartenenti agli ambienti dell estremismo islamico stanziati nel nord Italia.L'indagine della ...

Fabrizio Frizzi morto - Barbara D'Urso non si ferma - è bufera Sul web Video : Come tutti sapranno, è improvvisamente venuto a mancare il famoso conduttore televisivo Fabrizio Frizzi. [Video]Le sue condizioni di salute si erano compromesse ad ottobre quando un'ischemia lo colpì nel corso della registrazione di una puntata del programma che conduceva, l'Eredita'. Da quel momento in poi Fabrizio ha sempre dovuto lottare per cercare di debellare il male che si portava dentro. Il conduttore è stato portato via da un'emorragia ...

Le fake news Sul cibo che saturano il web : "Lo zucchero di canna è più salutare dello zucchero bianco", "l'ananas contiene una molecola che brucia il grasso e fa dimagrire", "gli spinaci contengono più ferro della carne e delle altre verdure", "frutta e verdura occorre mangiarne a volontà". Questi sono solo alcuni esempi di falsi miti, false verità che si tramandano da generazione in generazione fino ad assumere un'autorevolezza priva di fondamento scientifico. I rimedi della nonna, al ...

Fabrizio Frizzi - commozione e reazioni choc Sul web per le trasmissioni sospese Video : Il mondo della televisione è in lutto per la scomparsa di Fabrizio Frizzi [Video]. Tanti i colleghi di lavoro e gli artisti che hanno voluto testimoniare il loro affetto nei confronti dell’eterno ragazzo definito l’artigiano della tv. Costernato Giorgio Panariello che su #Twitter ha riferito: ‘Con te se ne va un amico, un gentiluomo che si porta via con se quel sorriso che non dimenticheremo più. Un abbraccio alla famiglia’. Nel corso di Uno ...

Will Smith a lezione di salsa da Marc Anthony e il video spopola Sul web : Will Smith festeggia il suo centesimo post su Instagram postando un video nel quale impara a ballare la salsa con un maestro d'eccezione: il cantante Marc Anthony. La divertita esibizione ha subito ...

La polizza comprata Sul web è una 'sola' : forlivese raggirato - truffatore inchiodato : Vendeva online polizze per auto false. Una napoletano di 58 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato indagato a piede libero dai Carabinieri di Villafranca per truffa. Vittima del raggiro un ...

Troppe fake news Sul web : ecco quelle più diffuse : Non vi è dubbio che gran parte dell'informazione al giorno d'oggi passi principalmente via web. In questo senso la rete internet soprattutto negli ultimi anni rappresenta sempre più un veicolo d'informazione che viene consultato quotidianamente dagli italiani. Tuttavia non sempre quanto viene riportato dai siti web, ad esempio in fatto di alimentazione, corrisponde effettivamente al vero. Non è raro infatti imbattersi in informazioni scorrette o ...

Terrorismo - 58enne egiziano arrestato a Foggia : "Affiliato all'Isis - propaganda Sul web" : Il 58enne, che insegnava religione ai bambini di un centro culturale, è stato incastrato da alcune pubblicazioni internet