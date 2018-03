STRISCIA LA NOTIZIA Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva | “Essere veline? È un

Vittorio Brumotti - nuova fidanzata? L'inviato di STRISCIA la Notizia : "E' un'amica di vecchia data" : E' Notizia recentissima, la nascita della nuova coppia formata dall'ex nuotatore Filippo Magnini e dalla showgirl e conduttrice Giorgia Palmas. Lo scoop in questione è stato documentato dal settimanale Chi e confermato parzialmente da Magnini nel corso di un'intervista rilasciata durante una puntata del programma Domenica In, in onda su Rai 1.Se Filippo Magnini è stato fidanzato a lungo con Federica Pellegrini, Giorgia Palmas, invece, era ...

“Sono nella me***”. Isola - lo scoop che disintegra lo show. STRISCIA la notizia torna all’attacco del reality e stavolta inchioda uno dei naufraghi con un audio molto compromettente. Quelle parole ben scandite dicono “tutto”. Marcuzzi nel panico : Isola dei Famosi, a Striscia la notizia si torna a parlare del canna-gate. Da quando è scoppiato il caso, in pratica, non si è mai smesso di farlo. Però, stavolta, la cosa è seria. “Un audio tagliato e manipolato”, così Nadia Rinaldi, ospite di Domenica Live, aveva definito l’audio di Striscia la notizia accusando quindi il tg satirico di Antonio Ricci di aver montato ad hoc l’ultimo capitolo del canna-gate. Secondo Striscia ci ...

“Beccato!”. Dopo Giorgia Palmas - Vittorio Brumotti si consola con lei. L’inviato di STRISCIA la Notizia - mollato dall’ex velina - esce allo scoperto con la nuova fidanzata : la paparazzata : Dopo la fine della sua relazione con Vittorio Brumotti, Giorgia Palmas ha ritrovato il sorriso a fianco a Filippo Magnini, anche lui single a seguito della love story con la nuotatrice Federica Pellegrini. É stato “Chi” a paparazzare il primo bacio pubblico della coppia: Filippo porta sotto casa Giorgia che gli si butta al collo per poi baciarlo con passione. Secondo la rivista Filippo passerebbe molto tempo a Milano proprio per stare ...

Isola dei famosi - STRISCIA la Notizia sputtana Nadia Rinaldi. L'audio integrale a Eva Henger dalla D'Urso : 'Un audio tagliato e manipolato'. Nadia Rinaldi , ospite di Domenica Live , aveva accusato Eva Henger e Striscia la Notizia di aver montato ad arte l'ultimo capitolo del canna-gate all' Isola dei ...

BARBARA D'URSO - POMERIGGIO 5 SU FABRIZIO FRIZZI/ Bufera social : critiche per STRISCIA La Notizia e nuova gaffe : BARBARA d’Urso-FABRIZIO FRIZZI, polemiche e follia social: molti i telespettatori che avrebbero preferito che la puntata di ieri di POMERIGGIO 5 non fosse andata in onda(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 21:15:00 GMT)

Barbara d’Urso - Pomeriggio 5 su Fabrizio Frizzi/ Bufera social : nel mirino anche STRISCIA La Notizia : Barbara d’Urso-Fabrizio Frizzi, polemiche e follia social: molti i telespettatori che avrebbero preferito che la puntata di ieri di Pomeriggio 5 non fosse andata in onda(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 18:51:00 GMT)

“Io rifatta? Guardate qui”. Paola Ferrari da urlo : STRISCIA la Notizia le dà della ‘ritoccata’ e lei pubblica una foto da giovane (pazzesca) : Paola Ferrari, 58 anni il prossimo 6 ottobre), dichiara guerra a ”Striscia la Notizia”. Pochi giorni fa il famoso telegiornale satirico di Canale cinque aveva mandato in onda il servizio sui ”Fatti e rifatti” dichiarando che ”Paola Ferrari sfoggia un nuovo design”. Insomma, una battuta su ipotetici interventi di chirurgia estetica ai quali avrebbe fatto ricorso la signora del calcio che, questa volta, ...

Paola Ferrari replica a STRISCIA la Notizia : “Non mi sono rifatta le labbra. Anche le tette sono vere ma su quelle dovete fidarvi” : “Paola Ferrari sfoggia un nuovo design“. Così Striscia La Notizia in un servizio dedicato alla conduttrice de La Domenica Sportiva. Insomma, una battuta su ipotetici interventi di chirurgia estetica ai quali avrebbe fatto ricorso la Ferrari. Che stavolta non ci sta e replica su Twitter: “Visto che qualcuno si OSTINA A DIRE CHE MI sono rifatta LE LABBRA, questa solo io a 15 anni . Anche le tette sono vere ma su quelle vi dovete ...

STRISCIA la notizia/ Ficarra e Picone battono Il commissario Montalbano in sovrapposizione : Oggi, martedì 27 marzo, alle 20.40 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Striscia la notizia, condotta da Ficarra e Picone. In studio anche le veline.(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 12:15:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 : STRISCIA la Notizia contro Gabriele Parpiglia : Dopo le polemiche sul selfie di Francesco Monte e Eva Henger, il programma di Antonio Ricci ironizza sul giornalista e sul suo interesse a insabbiare il canna-gate.

Giucas Casella ipnotizza Nadia Rinaldi/ Video - primo posto ai "Nuovi Mostri" di STRISCIA La Notizia : Giucas Casella ipnotizza Nadia Rinaldi a Domenica Live e lei resta in mutande, scatenando le critiche del web. La scena conquista il primo posto ai Nuovi Mostri di Striscia La Notizia(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 23:13:00 GMT)

STRISCIA la Notizia : pubblicati gli audio completi di Nadia Rinaldi : Striscia la Notizia pubblica l’audio di Nadia Rinaldi contestato a Domenica live dalla stessa attrice romana Nella puntata di ieri di Domenica Live, Nadia Rinaldi ha alzato i toni della discussione. Innanzi a Eva Henger l’attrice romana ha sostenuto che gli audio Whatsapp spediti proprio all’ungherese e pubblicati da Striscia la Notizia a proposito delle […] L'articolo Striscia la Notizia: pubblicati gli audio completi di Nadia ...

STRISCIA la Notizia : pubblicati gli audio originali di Nadia Rinaldi : Striscia la Notizia pubblica l’audio di Nadia Rinaldi contestato a Domenica live dalla stessa attrice romana Nella puntata di ieri di Domenica Live, Nadia Rinaldi ha alzato i toni della discussione. Innanzi a Eva Henger l’attrice romana ha sostenuto che gli audio Whatsapp spediti proprio all’ungherese e pubblicati da Striscia la Notizia a proposito delle […] L'articolo Striscia la Notizia: pubblicati gli audio originali di ...

STRISCIA LA NOTIZIA CONTRO ISOLA DEI FAMOSI - “CANNA-GATE”/ Video : “Ora vogliono far tacere Barbara d'Urso!” : STRISCIA la NOTIZIA vs ISOLA dei FAMOSI: Video. Cecilia Capriotti: “Le frasi che ha detto Francesco Monte...”. E il tg satirico replica a Nadia Rinaldi: online il suo messaggio audio(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 21:59:00 GMT)