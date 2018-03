Streaming tv | musica e giochi | da aprile zero barriere in Europa

Abbiamo chiesto a una classe di terza media se sia giusto pagare per ascoltare musica in Streaming : È opinione comune, infatti, che il pagamento per l'ascolto in streaming sia una piccolissima parte del guadagno di un artista, che fa i soldi soprattutto con i concerti, gli sponsor e il ...

Nell'era della musica in Streaming cd e vinile battono il download : Basti pensare che pochi anni fa sembrava che il download di brani musicali da piattaforme come Itunes fosse la grande innovazione ed oggi questo formato è stato di fatto sostituito dallo streaming e ...

Jimmy Iovine di Apple Music : 'I servizi di Streaming musicale sono troppo simili - bisogna puntare di più sulle esclusive' : 25 mar 2018 - Il direttore di Apple Music Jimmy Iovine ritiene che i servizi di streaming Musicale siano troppo simili tra di loro e che qualcosa debba cambiare. In una recente intervista rilasciata alla BBC, Iovine ha dichiarato:

Le vendite di CD e vinili tornano a superare quelle dei dowload musicali - ma a vincere è lo Streaming : Si tratta di una crescita del 43% anno su anno, con lo streaming musicale che nel 2016 rappresentava la metà circa del giro d'affari del settore dei contenuti musicali. Dati in milioni di dollari. ...

Musica - vinili e CD meglio dei download - ma lo Streaming la fa da padrone : Parliamo di circa 5,7 miliardi di dollari dello scorso anno contro i 4 miliardi di dollari che i servizi di streaming hanno registrato nel 2016; significa una crescita del 43%. Un interessante dato: ...

Lyor Cohen - il responsabile musica di YouTube guarda al futuro con ottimismo : 'Inizia un'epoca d'oro della musica - grazie allo Streaming' : 15 mar 2018 - L'ex-discografico ora responsabile del dipartimento musicale di YouTube ha condiviso il suo sguardo sul music biz nel discorso che ha tenuto al South by Southwest di Austin, uno dei più ...

Rick Rubin spezza una lancia a favore dello Streaming : 'È una buona cosa per gli amanti della musica' : Poi, affrontando più nello specifico il discorso relativo allo streaming, il produttore commenta: "Lo streaming è una buona cosa per gli amanti della musica. C'è ancora passione per la musica ma ...

Musica in Streaming - la rivolta degli 'scrocconi' - italiani - contro Spotify : Lo streaming e i capricci degli adulti Col passare delle ore, fortunatamente , per la reputazione degli italiani, s'intende, sul Play Store sono comparse via via sempre più numerose recensioni da 5 ...

Spotify - guerra ai furbetti : il sito di musica in Streaming contro gli ascolti pirata : Basta scrocconi. La morsa di Spotify si stringe attorno ai furbini delle app non ufficiali. In vista della prossima quotazione al New York Stock Exchang, l’azienda svedese di musica e video in streaming prova a mettere le cose a posto. Già, perché tra gli oltre 159 milioni di abbonati solo 71 milioni sono i cosiddetti abbonati Premium, quindi a pagamento. Tra i rimanenti 88 milioni, quelli che utilizzano il servizio gratuito, e che quindi si ...

Believe Digital - parla Luca Stante : 'Essere protagonisti nell'era dello Streaming musicale' - INTERVISTA : 01 mar 2018 - Nata dodici anni fa in Francia come distributore Digitale, Believe Digital negli ultimi anni ha ampliato i suoi orizzonti, diventando uno dei primi attori indipendenti sul panorama ...

La guida definitiva ai servizi di musica in Streaming : Continuiamo con la nostra rassegna adesso e, solamente dopo aver analizzato tutti gli altri servizi di musica in streaming, trarremo le nostre conclusioni definitive. *Flac: Free Lossless Audio Codec,...

Cosa c'è di nuovo nella musica dopo lo Streaming : L'Augmented Reality , AR, comporta la sovrapposizione dei dati proiettati digitalmente su immagini del mondo reale. Questo aiuta a coniugare il mondo digitale con quello reale, usando immagini ...

Come sta il mercato dello Streaming musicale? : Lo streaming diventa adulto: la prossima quotazione di Spotify in Borsa non è soltanto uno degli eventi più attesi dal mondo economico e della tecnologia. È un evento fortemente simbolico: l’industria della musica (e di tutto l’entertainment) è definitivamente cambiata. L’azienda guidata da Daniel Ek ha scelto una strada diversa e per certi versi rischiosa: quotazione diretta alla New York Stock Exchange, e non al listino tecnologico del ...

