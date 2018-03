Stefano De Martino attaccato da Striscia la notizia | c’entra l’Isola dei Famosi

"Alessia Mancini bara sotto gli occhi di Stefano De Martino" : il web se ne accorge : Un'altra prova del mejor truccata all'Isola dei Famosi? L'edizione è sempre più sotto accusa dopo il canna gate e il presunto adulterio. Questa volta ad aver barato...

“Ha barato davanti a Stefano De Martino - rimasto muto” : c’è la prova. Isola dei Famosi - altra grana. E pubblico furioso con Alessia Marcuzzi : “Una farsa - era impossibile non accorgersi” : Isola dei Famosi, puntata numero 10. Puntata battuta dalla partita dell’Italia, che giocava contro l’Inghilterra a Wembley. Il reality di Alessia Marcuzzi è stato seguito da una media di 4 milioni 360 mila telespettatori, pari al 22,4% di share. Su Rai1, invece, l’amichevole di calcio è stata vista da 6 milioni 261 mila telespettatori medi, con il 23,6%. Fa niente, gli ascolti sono comunque alti, nonostante tutto. Si ...

“Abbiamo scelto lui”. Stefano De Martino - un altro successo. Nuovo colpaccio per l’inviato dell’Isola dei Famosi. Vederlo così ‘fa effetto’… : Papà di Santiago, ex marito di Belen Rodriguez, ballerino di ”Amici di Maria De Filippi” e inviato all’Isola dei Famosi. Stefano De Martino, 28 anni, è uno dei sex symbol italiani più amati. La sua carriera in televisione è iniziata proprio grazie a Maria De Filippi, quando entra nella famosa scuola che sforna talenti dal lontano 2001. Il fidanzamento con la compagna di banco Emma Marrone, la sua bravura nella danza e il ...

Stefano DE MARTINO / Non potrà essere presente al compleanno del figlio (Isola dei famosi 2018) : STEFANO MARTINO, inviato de L’Isola dei famosi, suo malgrado non potrà essere presente al compleanno del figlio Santiago. Un aneddoto avvenuto al suo matrimonio con Belen.(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 10:24:00 GMT)

“È deciso”. Isola dei Famosi - il dolore di Stefano De Martino. In collegamento dall’Honduras - l’inviato del reality ha confessato a Silvia Toffanin di avere il cuore in pezzi per quella vicenda che vede protagonista il piccolo Santiago e che proprio non riesce ad accettare : Nella tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi è nata una nuova stella, Stefano De Martino è il nuovo inviato in Honduras del reality e, se nelle prime puntate, non aveva convinto il pubblico, ormai si è sciolto ed è sempre più bravo. E infatti il pubblico ha cambiato idea sul suo conto. Stefano De Martino ci sa fare. Tra l’altro è un figo pazzesco e questo non ha nulla a che fare con la sua abilità nel guidare i naufraghi ma comunque non ...

“Ma - mamma!”. Santiago e quella foto di Belen… Il figlio della showgirl e di Stefano De Martino si è ritrovato di fronte a una gigantografia “hot” dell’argentina a Milano. La sua reazione è stata incredibile (polemica sul web - ovviamente) : Belen Rodriguez non è solo una delle show girl più in voga del momento, ma è anche una mamma attenta e premurosa con il suo piccolo e amato Santiago: un particolare che si evince soprattutto dalla costante presenza del figlio nella sua vita (e nei suoi profili social). Il piccolo Santiago, avuto dall’ex marito il ballerino Stefano De Martino, segue la mamma ovunque, anche ora che lei si trasferirà in Svizzera insieme al compagno Andrea ...

Isola dei Famosi 2018/ Valeria Marini e Francesca Cipriani : Stefano De Martino anticipa il colpo di scena! : Isola dei Famosi 2018, anticipazioni: ancora critiche per Alessia Marcuzzi. Stefano De Martino svela un possibile colpo di scena per Valeria Marini e Francesca Cipriani(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 06:50:00 GMT)

Stefano De Martino a Verissimo : “Mi piange il cuore - ma…” : Verissimo: Stefano De Martino torna a parlare del figlio Santiago E’ da poco iniziata una nuova puntata di Verissimo. E Silvia Toffanin ha subito chiamato in studio il marito della naufraga della tredicesima edizione dell’Isola dei Famosi Alessia Mancini. Ma non è finita qua perchè poco dopo la conduttrice si è collegata con l’Honduras per parlare con l’inviato del reality show condotto da Alessia Marcuzzi: Stefano De ...

Isola - il pronostico di Stefano De Martino : "Diventeranno grandi amiche" : Stefano De Martino in collegamento dall'Hounduras durante la trasmissione Verissimo in onda nel pomeriggio di sabato 24 marzo. Presente in studio "in maniera virtuale" l'ex ballerino di Amici di Maria De Filippi ha detto la sua sul...

Stefano De Martino elogiato da Stefano Bettarini dopo gli attacchi : Stefano Bettarini cambia idea su Stefano De Martino Stefano Bettarini è riuscito finalmente a superare l’impasse iniziale. dopo settimane di attacchi e frecciatine a Stefano De Martino, per la prima volta (e forse l’ultima) l’ha promosso nella sua consueta rubrica sul settimanale Spy, diretto da Alfonso Signorini. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip aveva criticato il modo di fare del ballerino professionista di Amici e attuale inviato ...

Verissimo : tra gli ospiti Stefano De Martino e Flavio Montrucchio : Stefano De Martino e Flavio Montrucchio ospiti a Verissimo Domani pomeriggio, subito dopo la fine di Amici di Maria De Filippi, Silvia Toffanin tornerà con una nuova puntata di Verissimo, ricca di emozioni. Il rotocalco più seguito e amato del sabato pomeriggio sta vivendo un periodo davvero ricco di soddisfazioni dal punto di vista degli ascolti. L’ultima puntata ha segnato il 20,1 di share, pari a 2.013.000 spettatori (Giri di Valzer al ...

”Uno schianto!”. Tutti conoscono Stefano - ma in pochi sanno che nella famiglia De Martino c’è anche lei - Adelaide. Bella e mora : le foto inedite della sorella vip : Adelaide De Martino è la sorella vip del ballerino di ”Amici” di Maria De Filippi, inviato speciale in Honduras dell’Isola dei famosi, ed ex marito di Belen Rodriguez. Lontana da riflettori e show business, durante la puntata del 5 marzo dell’Isola dei Famosi, era in studio, per sostenere il fratello, e la a padrona di casa, Alessia Marcuzzi, è corso immediatamente tra il pubblico per conoscerla, stringerle la mano ...