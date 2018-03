Stati Uniti | nell' ultima settimana calano gli stoccaggi di gas

Stati Uniti - scendono a sorpresa le richieste di sussidi alla disoccupazione : scendono facendo meglio delle attese le richieste di sussidio alla disoccupazione negli States nella settimana al 24 marzo. I "claims" sono scesi di 12 mila unità a 215 mila rispetto ai 227mila ...

Agenda macro : sotto i riflettori inflazione Germania - ma anche Pce negli Stati Uniti - analisti - : Sommando anche Spagna , ieri nettamente sotto le attese, e Portogallo , oggi, gli analisti avranno in mano dati per più di tre quarti dell'economia dell'Eurozona".

Juve. Claudio Marchisio pronto a volare negli Stati Uniti : Contro Milan e Real Madrid si decide il futuro di Claudio Marchisio. La sua condizione è migliorata e il calciatore vorrebbe

Milan preoccupato - Conti parte per gli Stati Uniti : visita dal medico di Ibra : Secondo quanto riferisce Sky Sport , il difensore del Milan Andrea Conti è pronto a partire per gli Stati Uniti, in particolare per la clinica di Pittsburg del professor Freddy Fu , quello che ha operato Ibrahimovic lo scorso ...

Stati Uniti - tre settori per chi investe sulle Blue Chip - : L'economia USA Crediamo che l' economia statunitense dovrebbe trarre beneficio, almeno in una certa misura, da un allentamento della regolamentazione e da una ridotta imposizione fiscale alle imprese,...

Huawei - parla il ceo Richard Yu : ?«Diventeremo numero uno anche senza gli Stati Uniti» : «Non mi interessa tanto la quota di mercato, ma riuscire a investire sulla tecnologia per portare l’innovazione nei nostri smartphone» dice Richard Yu, ceo di Huawei Consumer Business Group. Yu è appena sceso dal palco dove ha presentato i nuovi P20 e P20 Pro, modelli di punta dell’azienda cinese in vendita da oggi...

"Never Again" - il movimento contro le armi negli Stati Uniti : Dopo March for Our Lives, gli sforzi devono concentrarsi sulle azioni per battere i candidati pro Nra nelle elezioni di midterm. Solo così si potranno cambiare le leggi

È morta Linda Brown - protagonista della sentenza che negli Stati Uniti mise fine alla segregazione razziale nelle scuole : È morta Linda Brown, la studente che negli anni Cinquanta fu al centro della sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti con cui si mise fine alla segregazione razziale nelle scuole. Aveva 76 anni ed è morta domenica 25 marzo The post È morta Linda Brown, protagonista della sentenza che negli Stati Uniti mise fine alla segregazione razziale nelle scuole appeared first on Il Post.

Mondiali 2026 - ballottaggio tra Marocco e Canada-Stati Uniti-Messico : La Fifa ha annunciato oggi sul proprio sito ufficiale di aver iniziato a prendere in esame le candidature ad ospitare i Mondiali del 2026. Due i dossier presentati, quello del Marocco e quello del terzetto...

Ex spia russa avvelenata - effetto domino in Europa e Stati Uniti : espulse decine di diplomatici russi. Due in Italia : Azione coordinata di 14 paesi europei e degli Stati Uniti contro la Russia: le ritorsioni diplomatiche a seguito del caso Skripal, ex spia russa transfuga nel Regno Unito avvelenata insieme alla figlia Yulia con un agente nervino, si allargano oltre i confini della Gran Bretagna. Se Londra nelle scorse settimane aveva già deciso l’espulsione di 23 diplomatici, oggi arriva l’effetto domino in 14 Paesi europei e negli Stati Uniti. ...

Remington - una delle più vecchie aziende produttrici di armi degli Stati Uniti - ha dichiarato bancarotta : Remington Outdoor, una delle più vecchie aziende produttrici di armi da fuoco degli Stati Uniti, ha dichiarato bancarotta per potere rimanere in affari mentre prova a ristrutturare l’enorme debito contratto negli ultimi anni, pari a quasi un miliardo di dollari, The post Remington, una delle più vecchie aziende produttrici di armi degli Stati Uniti, ha dichiarato bancarotta appeared first on Il Post.

Coldiretti : in calo le esportazioni Made in Italy negli Stati Uniti : Nel primo bimestre del 2018 si registra una brusca inversione di tendenza delle esportazioni Made in Italy negli Stati Uniti che fanno segnare un calo dello 0,7%. E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti sulla base dei dati Istat relativi al commercio estero a febbraio 2018. Dopo che le esportazioni Made in Italy in Usa nel 2017 avevano raggiunto il record storico di 40,5 miliardi grazie ad un aumento del 9,8% rispetto all’anno precedente, ...

Vacanze negli Stati Uniti : cos’è l’ESTA : Se state programmando un viaggio negli Stati Uniti e siete già in possesso di un passaporto valido per gli USA, l’ultimo scoglio che vi resta da superare è quello di capire se avrete bisogno di un visto, oppure se vi basterà compilare il visto per USA per stranieri. Per poterlo richiedere sono necessarie tre cose: essere cittadini italiani (o di un qualsiasi altro Paese aderente al Visa Waiver Program), avere intenzione di recarvi ...

A scuola di ribellione negli Stati Uniti : Il movimento degli studenti contro le armi dà voce a un’indignazione che viene da lontano, ed è un atto d’accusa ai valori centrali della società americana. Leggi