State of Decay 2 | il nuovo video è dedicato ai temibili Juggernaut

Il sistema di gestione dei personaggi al centro del nuovo video di State of Decay 2 : Un'altra uscita di peso di questa prima parte dell'anno è quella di State of Decay 2 per Xbox One e PC, il titolo di Undead Labs tornerà nel mese di maggio con una serie di novità che gli sviluppatori stanno man mano spiegando. Pochi giorni fa un video ci ha presentato il nuovo sistema della costruzione delle basi, ora, nel filmato pubblicato da IGN, possiamo dare uno sguardo al sistema dei personaggi introdotto in State of Decay 2.Nel video, ...

Il nuovo video di State of Decay 2 mostra il sistema di costruzione della base : State of Decay 2 di Undead Labs è uno tra i titoli più attesi dagli utenti Xbox One e PC, nel mese di maggio i giocatori potranno tornare a cimentarsi nell'apocalisse zombie e, ultimamente, le notizie sul gioco si sono fatte sempre più numerose.Ma non solo, in questi giorni parecchio materiale video è comparso in rete, ad esempio un interessante filmato di gameplay ci mostrava come affrontare State of Decay 2 in solitaria, poiché magari ...

Un nuovo video di gameplay ci mostra State of Decay 2 affrontato in solitaria : State of Decay 2 sta arrivando su PC e su Xbox One, sempre meno tempo ci separa dall'uscita dell'atteso gioco che, come probabilmente già saprete, godrà di alcune migliorie su Xbox One X rispetto alla versione console standard.Oggi l'atteso gioco di Undead Labs torna protagonista con un interessante filmato di gameplay che ci mostra come affrontare l'avventura in solitaria. Il video, della durata di 22 minuti, è stato condiviso da IGN e non ...

State of Decay 2 : miglioramenti grafici significativi su Xbox One X : State of Decay 2 è, sicuramente, un titolo molto atteso dall'utenza Xbox One e PC, dopo l'annuncio della data di uscita ufficiale e della Collector's Edition, ecco spuntare notizie che riguardano le migliorie tecniche che saranno apportate alla versione per Xbox One X.Come segnala IGN, grazie alla memoria extra e alla maggior potenza di calcolo di Xbox One X, State of Decay 2 godrà di miglioramenti tecnici significativi sulla console premium. ...

Microsoft annuncia la Collector’s Edition per State of Decay 2 : Undead Labs, con la collaborazione di Microsoft, annuncia ufficialmente l’arrivo sul mercato, in concomitanza con l’edizione base, della Collector’s Edition di State of Decay 2, scopriamo insieme cosa offre e a che prezzo. State of Decay 2: La Collector’s Edition L’edizione da collezione segnalata da Xbox Wire, include: Una maschera da zombie realizzata in latex Una chiavetta USB a forma di dito Una toppa con ...

Svelata la Collector's Edition di State of Decay 2 : Undead Labs ha finalmente annunciato la data di uscita del suo atteso State of Decay 2 pochi giorni fa e, a quanto pare, il gioco potrà essere vostro anche in un'edizione speciale per collezionisti.Infatti, come segnala Xbox Wire, Microsoft ha svelato la Collector's Edition di State of Decay 2 che includerà alcuni interessanti contenuti:Al momento il prezzo della Collector's Edition è fissato a 69,99 dollari e sono disponibili i pre-order. Read ...

Undead Labs conferma : non ci saranno microtransazioni in State of Decay 2 : Risalendo al mese di gennaio di quest'anno, il team di Undead Labs aveva dichiarato che nel suo State of Decay 2 non ci sarebbero State le famose microtransazioni: per monetizzare, la compagnia non si baserà su questo modello di business , ma si focalizzerà nella pubblicazione di DLC.Ora è il capo dello studio, Jeff Strain, a tornare sull'argomento in un'intervista concessa a IGN e, anche in questa occasione, viene confermata l'assenza di ...

State Of Decay 2 : ecco 25 minuti di gameplay con 4 giocatori in co-op : State of Decay 2 sta finalmente per giungere presto sulle nostre console e porterà con se nuove ed interessanti funzionalità e passi in avanti rispetto al titolo originario, basti pensare alla tanto attesa modalità multiplayer a 4 giocatori in co-op, modalità di cui IGN ci da un assaggio con un interessantissimo gameplay della durata di venticinque minuti.Potremo finalmente dare sfogo alla nostra fantasia e vivere insieme la nostra avventura in ...

State of Decay 2 : svelati i requisiti di sistema della versione PC : Come probabilmente saprete, ieri è stata finalmente annunciata la data di uscita di State of Decay 2 per PC e Xbox One, insieme alle informazioni sui prezzi.Oggi, grazie alla segnalazione di Wccftech, apprendiamo i requisiti di sistema, minimi e raccomandati, della versione PC di State of Decay 2: Minimi Read more…

State Of Decay 2 : rivelati data di lancio e prezzo : Microsoft ha confermato il prezzo di State of Decay 2, titolo survival dedicato agli zombie e realizzato da Undead Labs.Come riporta IGN, il gioco uscirà il 22 maggio per Xbox One e PC Windows come titolo Play Aniwhere, il gioco sarà inoltre disponibile anche per Xbox Game Pass.Come se non bastasse, Microsoft ha confermato anche il prezzo: si parla di 29.99 dollari/euro per l'edizione standard del gioco, mentre ne serviranno 49.99 per l'Ultimate ...

Nuove immagini di State of Decay 2 mostrano i miglioramenti grafici : Mentre l'attenzione di Microsoft è attualmente focalizzata su Sea of ​​Thieves, il cui lancio è previsto per il 20 marzo, ci sono altri titoli esclusivi che verranno rilasciati nei prossimi mesi.Uno di questi è State of Decay 2, il sequel di Undead Labs per il gioco di sopravvivenza di zombi previsto in uscita per Windows 10 PC e Xbox One durante la primavera. Il gioco, per ora, ha ricevuto una valutazione ESRB ufficiale ...

State of Decay 2 : previsto un importante annuncio per domani : Proprio nella giornata di oggi vi abbiamo riportato le ultime novità su State of Decay 2, che confermano l'assenza di microtransazioni nel gioco.Ora Undead Labs stuzzica la fantasia dei fan aggiornando i propri canali social, dove comunica che, per la giornata di domani, è atteso un importante annuncio relativo a State of Decay 2. Ovviamente, è lecito pensare che si tratti finalmente dell'annuncio della data di uscita, molto attesa dai ...