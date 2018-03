Spazio | l’oggetto interstellare ‘Oumuamua getta nuova luce sulla formazione planetaria

meteoweb.eu

(Di giovedì 29 marzo 2018) Ha un look che ricorda una nave spaziale e si è guadagnato gli onori della cronaca per essere il primo esemplare di un lontano sistema planetario ad aver raggiunto il Sistema Solare: si tratta diavvistato il 19 ottobre 2017 da un gruppo di astronomi al lavoro con il telescopio Pan-Starrs1 alle Hawaii. Ora – spiega Global Science – il misterioso visitatore, battezzato con un nome hawaiano, torna alla ribalta per uno studio condotto da un team internazionale di ricercatori, di cui fanno parte anche astrofisici del Goddard Space Flight Center della Nasa. La ricerca, illustrata nell’articolo “Implications of the interstellar object 1I/’Oumuamua for planetary dynamics and planetesimal formation”, è stata recentemente pubblicatarivista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society., secondo gli autori ...