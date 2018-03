calcioefinanza

: RT @CalcioFinanza: Spagna, vincere il Mondiale vale 400mila euro netti per ciascun giocatore - markgrika : RT @CalcioFinanza: Spagna, vincere il Mondiale vale 400mila euro netti per ciascun giocatore - EnzoRusciano : Spagna, vincere il Mondiale vale 400mila euro a giocatore - FinancialSs : Spagna, vincere il Mondiale vale 400mila euro a giocatore -

(Di giovedì 29 marzo 2018) Cifra in crescita per i calciatori spagnoli, che per il trionfo del 2010 avevano incassato 600milalordi ciascuno L'articoloil