Spagna-Argentina 6-1 | svelato lo sfogo di Messi | ' Alziamo la testa e andiamo avanti'

Spagna-Argentina 6-1 - svelato lo sfogo di Messi : Lo scorso martedì per l'Argentina è arrivata una batosta inaspettata. 6-1 il risultato finale contro la Spagna, una sconfitta che in rarissime occasioni aveva raggiunto dimensioni così ampie. L'ultima ...

Spagna-Argentina 6-1 - Messi aveva fatto un discorso ai compagni : TORINO - La nostra delusione è paragonabile a pochissimi altri episodi sportivi degli ultimi anni. Ma il 6-1 rimediato dall' Argentina contro la Spagna forse può ricordare , a tratti, la mancata ...

Argentina - Higuain sotto accusa dopo l'1-6 con la Spagna : 1 di 2 Successiva TORINO - Una sconfitta così a pochi mesi del Mondiale , anche se sei privo del miglior giocatore del Mondo, può certamente minare delle certezze. E' quello che sta accadendo nell' Argentina dopo il clamoroso 6-1 subito dalla Spagna al Wanda Metropolitano di Madrid. L'Albiceleste era priva del suo ...

Favorite Mondiale 2018 / Spagna e Brasile in pole - attenzione alla Germania mentre Argentina e Francia... : Favorite Mondiale 2018: Spagna e Brasile in pole, attenzione alla Germania mentre l'Argentina e la Francia sono considerate delle outsider. Non vanno scordate però le sorprese. (Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 17:52:00 GMT)

Amichevoli nazionali - la Spagna strapazza l'Argentina TUTTI I RISULTATI : Una piccola rivincita per il Brasile che ha vinto 1-0 contro i campioni del mondo della Germania che la umiliò nella famosa semifinale del Mondiale 2014. All'Olympiastadium di Berlino i verdeoro di ...

Mondiali calcio 2018 - le favorite. Spagna e Brasile impressionano - Germania subito dietro. Preoccupa l’Argentina : I Mondiali 2018 di calcio sono sicuramente uno degli eventi sportivi più attesi di tutto l’anno. La Russia è pronta per ospitare le 32 migliori Nazionali del Pianeta che si daranno battaglia dal 14 giugno al 15 luglio: un mese di grandi partite ed emozioni per scoprire chi riuscirà ad alzare al cielo il trofeo più ambito. L’Italia non sarà della partita: lo sciagurato spareggio con la Svezia ha estromesso gli azzurri dai giochi ...

Argentina - Sampaoli fa autocritica : 'La Spagna ci ha preso a schiaffi' : 'Questo risultato fa molto male. La spiegazione del 6-1 subito non è tanto calcistica quanto psicologica. La responsabilità della sconfitta è mia, sta a me analizzare nei dettagli quanto accaduto. ...

La Spagna segna la sesta rete all'Argentina e Messi si alza e se ne va : Iincredibile il 6-1 subito dall'Argentina in un'amichevole premondiale con la Spagna a Madrid. Risultato disastroso, non solo nei numeri ma anche per il gioco, per una formazione che si sente ed è ...

Argentina choc : 6-1 dalla Spagna : Nello stadio dell'Atletico Madrid è stata grande Spagna al cospetto di un'Argentina davvero poca cosa, a cui non basta la scusante della defezione di Messi. Ha aperto le marcature Diego Costa che ha ...

Spagna travolge e umilia l’Argentina : 6-1 : Spagna travolge e umilia l’Argentina: 6-1 A senso unico l’amichevole di lusso del “Wanda Metropolitano” a Madrid Continua a leggere

Argentina sotto shock : "batosta tremenda in Spagna" : Jorge Sampaoli, 58 anni. AP Figuraccia, tremenda batosta, traumatico crollo. Il tono delle reazioni argentine dopo il 6-1 rimediato in Spagna dall'Albiceleste è a dir poco avvilito e preoccupato. Sia ...

Spagna-Argentina 6-1 : tripletta di Isco - gol di D. Costa - Thiago e Aspas : Una disfatta senza mezzi termini per l'Argentina, che a Madrid rimedia un'umiliazione storica dalla Spagna. Una di quelle batoste che rischiano di lasciare il segno anche in proiezione futura. L'...

Spagna-Argentina 6-1 - una tripletta di Isco umilia Sampaoli : ROMA - La Spagna umilia con 6 schiaffi l' Argentina e manda un messaggio stentoreo alle altre favorite per il Mondiale: la squadra di Lopetegui si presenterà ai nastri di partenza del Mondiale con il ...

Amichevoli Nazionali - la Spagna gioca a tennis contro l’Argentina : il Brasile convince [FOTO] : 1/14 LaPresse ...