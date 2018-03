ecodibergamo

: Sottil anticipa Atalanta-Udinese «L’ambiente nerazzurro è carichissimo» - webecodibergamo : Sottil anticipa Atalanta-Udinese «L’ambiente nerazzurro è carichissimo» - juventino778 : RT @JuventusFCYouth: 26' - Grande giocata difensiva di #Fernandes che anticipa bene Sottil in area, sventando il pericolo. #ViareggioCup #… - MattiaGiovi : RT @JuventusFCYouth: 26' - Grande giocata difensiva di #Fernandes che anticipa bene Sottil in area, sventando il pericolo. #ViareggioCup #… -

(Di giovedì 29 marzo 2018) Andrea«gioca» in anticipo, sfida fra due delle sue ex squadre: «I nerazzurri sono molto carichi e come sempre partiranno a tutta: l'ideale contro una squadra in crisi come l'...