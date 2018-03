Smartphone alla guida | serve più coscienza?

Gli italiani sono sempre alla ricerca del miglior prezzo per gli Smartphone : Secondo l'Osservatorio Cellulari di Trovaprezzi.it la categoria "cellulari" è al primo posto nelle ricerche effettuate dagli italiani negli ultimi sei mesi: diamo uno sguardo alle statistiche sui modelli più ricercati in questo periodo. L'articolo Gli italiani sono sempre alla ricerca del miglior prezzo per gli smartphone proviene da TuttoAndroid.

Radiazioni Smartphone non nocive alla salute? Inattesi risultati degli ultimi studi : Le Radiazioni smartphone fanno male alla salute? L'argomento è diffusamente dibattuto, ma una vera e propria risposta che faccia luce sulla questione al momento ancora non sembra esserci. Come riportato da 'PhoneArena.com', due nuovi studi portati avanti dal 'National Toxicology Program' su richiesta del governo americano sono giunti alla conclusione che le Radiazioni smartphone non sarebbero così nocive per gli essere umani, come invece si ...

Uno Smartphone Samsung in regalo - ecco come ottenerlo direttamente alla cassa : Nei maggiori rivenditori di elettronica del nostro paese è stata attivata da pochi giorni una promozione estremamente interessante lanciata dalla Samsung. Non si tratta di uno sconto su un prodotto come spesso la Samsung fa per i suoi clienti. Questa promozione prevede il regalo di un 'Samsung Galaxy J3 2016' da ritirare nei molti punti vendita che hanno aderito all'offerta. Cosa bisogna acquistare per avere in regalo lo smartphone? La ...

Salute - allarme “tech neck” : con Smartphone e tablet i Millennials diventano gobbi : Il New York Post ha riportato un allarme lanciato da esperti in chiropratica: si sta diffondendo in modo esponenziale il “tech neck“, la tipica posizione di chi tiene la testa piegata in avanti a lungo, perché utilizza smartphone e tablet. Si tratta di una condizione dolorosa che diventa sempre più comune: il collo tende a perdere la sua curvatura naturale, e ciò provoca uno squilibrio fisiologico nella parte superiore del ...

Smartphone - avete uno di questi 40 modelli? Ecco cosa hanno scoperto. Milioni di utenti tremano alla notizia - si rischia di dover buttare il telefono e perdere i dati : Più di 40 modelli di Smartphone Android economici di produzione cinese infettati dal trojan Triada. E’ quanto hanno scoperto i ricercatori di sicurezza di ‘Dr. Web’ che, secondo quanto riportano gli esperti del ‘Cert – Computer emergency response team’, hanno individuato come fonte del malware una società di sviluppo software di Shanghai, partner di diversi produttori di Smartphone cinesi, “che ...

Il trojan Triada si allarga - la lista di Smartphone infetti è in aumento : Il trojan Android.Triada.231 infetta sempre più modelli di smartphone economici, in diversi casi direttamente durante la produzione: purtroppo, nonostante le segnalazioni alle aziende, la lista di dispositivi affetti è in aumento. L'articolo Il trojan Triada si allarga, la lista di smartphone infetti è in aumento è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

MWC 2018 : Sony torna alla grande negli Smartphone con Xperia XZ2 - il primo al mondo con riprese 4K HDR - : ... HDR, , in modo da ottenere una qualità migliore anche guardando video in streaming. Per aggiungere una nuova esperienza sensoriale Sony Xperia XZ2 integra anche il nuovo Dynamic Vibration System di ...

Progetto RoadReader - Smartphone Huawei alla guida di una Porsche Panamera : La società ha assicurato di essere «il primo produttore di dispositivi mobile al mondo a utilizzare uno smartphone dotato di intelligenza artificiale per guidare un'automobile ». L'operazione, ...

Smartphone in mano entro 22 minuti dalla sveglia? 'È una malattia'. Ecco i possibili sintomi : L'80% si addormenta col cellulare il mano e il 21% di sera guarda film o serie tv in streaming o in diretta.

Cosa vogliono gli utenti dalla fotocamera degli Smartphone? Ce lo dice Huawei : Huawei ha condotto una ricerca che evidenzia quali sono le pretese degli utenti italiani nei confronti delle fotocamere dei loro smartphone, promettendo una "nuovo rinascimento della fotografia" con l'evento del 27 marzo 2018, nel quale scopriremo i nuovi Huawei P20. L'articolo Cosa vogliono gli utenti dalla fotocamera degli smartphone? Ce lo dice Huawei è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Windows 10 Mobile : la build 15254.249 non si installa su molti Smartphone : La build 15254.249 di Windows 10 Mobile rilasciata nei giorni scorsi sui canali fast e slow del programma Insider, presenta un bug in fase di installazione. Nello specifico, gli utenti segnalano che, una volta effettuato il download completo dell’aggiornamento, appare un avviso di errore nel momento in cui si procede con la fase di preparazione dell’installazione. Come potete osservare dagli screenshot riportati qui di seguito, ...

Smartphone alla guida : attenzione all’app che fa da spia : guidare mentre si usa lo Smartphone per una conversazione senza viva voce – o, peggio, per inviare messaggi – non …

Allarme 007 Usa - 'non comprate Smartphone cinesi' : Huawei gode della fiducia di governi e clienti in 170 paesi in tutto il mondo e non pone rischi di cyber security più elevati di qualsiasi altro fornitore del settore tlc, condividendo la catena ...

