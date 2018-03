Smart Launcher 5 è disponibile sul Play Store | dopo due anni di sviluppo

Assaggio di Android P su Smartphone Android : il launcher in formato APK : Vi alletta l'idea di provare sul vostro smartphone Android un pizzico dell'aggiornamento ad Android P? Grazie ai ragazzi di XDA Developers potrete farlo, ricorrendo all'installazione del launcher ispirato alla prossima major-release (potete scaricarlo qui). Non occorrono i permessi di root, né altre modifiche di sorta per riuscire nella cosa, anche se non mancano alcune precise condizioni da osservare, che vi illustreremo nel breve. Il ...

Android P sul tuo Smartphone Android : ecco il launcher APK (senza root) : ecco come potete ottenere il launcher di Android P sul vostro smartphone Android tramite file APK e senza root: attenzione ci sono però delle condizioni!A pochi giorni dall’uscita della prima versione Preview di Android P 9.0, gli sviluppatori del forum XDA Developers si sono messi al lavoro e sono riusciti ad effettuare un porting in formato APK.Sostanzialmente è possibile installare il launcher di Androd P, non si tratta del sistema ...

Button Launcher permette di rimappare i pulsanti degli Smartwatch : Button Launcher è un’app per Android che permette di rimappare i pulsanti degli Smartwatch assegnando fino a 4 azioni per ogni pulsante fisico. Ecco come funziona Download APK Button Launcher per Smartwatch Android Con Button Launcher potrete creare una combinazioni di scelte rapide sugli Smartwatch Android Wear andando a rimappare i pulsanti fisici ed assegnano […]

Button Launcher permette di creare scorciatoie combinando le azioni sui pulsanti fisici dello Smartwatch : Button Launcher è uno strumento che permette di configurare i pulsanti fisici dello smartwatch Android Wear 2.0 in modo da poter avviare rapidamente specifiche applicazioni. Questo è possibile definendo le azioni sui pulsanti del dispositivo indossabile rappresentate da combinazioni di pressioni lunghe e brevi sugli stessi. L'articolo Button Launcher permette di creare scorciatoie combinando le azioni sui pulsanti fisici dello smartwatch è ...

Scopriamo Smart Launcher 5 - che si rinnova completamente a due anni di distanza : A due anni di distanza da Smart Launcher 3, lo sviluppatore presenta Smart Launcher 5, completamente rinnovato sotto ogni aspetto, con nuovi temi, icone adattive e tantissime novità. Lo troverete sul Play Store a partire dal mese di marzo. L'articolo Scopriamo Smart Launcher 5, che si rinnova completamente a due anni di distanza è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Total Launcher permette una personalizzazione avanzata dell’interfaccia dello Smartphone : Total Launcher è un'applicazione che mette a disposizione dell'utente un Launcher personalizzabile fin nei minimi dettagli. Tramite l'avanzato editor integrato l'app offre la possibilità di creare una home semplice o complessa, con animazioni e funzioni smart, modificando gli elementi tramite una pressione prolungata sugli stessi. L'articolo Total Launcher permette una personalizzazione avanzata dell’interfaccia dello smartphone è stato ...