Terrorismo. Smantellata in Italia la rete di Anis Amri - il killer di Berlino : 5 arresti : E’ in corso una vasta operazione antiterrorismo, condotta da personale appartenente alla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione e alle Digos di Roma e Latina. Cinque arresti e perquisizioni sono in corso nei confronti di persone ritenute responsabili di addestramento e attività con finalità di Terrorismo. Il blitz nasce dalle indagini sulla rete Italiana di contatti con Anis Amri, il terrorista di Berlino, ritenuto responsabile ...

Smantellata in Italia la rete di Anis Amri - l'attentatore al mercatino di Natale di Berlino : 5 arresti tra Roma e Latina : Operazione antiterrorismo della polizia in Italia. Gli uomini dell'Ucigos, assieme a quelli delle Digos di Roma e Latina, hanno arrestato diverse persone riconducibili alla rete di Anis Amri, il tunisino autore della strage al mercatino di Natale di Berlino, ucciso a Sesto San Giovanni, alle porte di Milano, il 23 dicembre del 2016.Sono cinque le ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal Gip del Tribunale di Roma nei confronti degli ...

Smantellata rete italiana del terrorista di Berlino : Roma, 29 mar. (AdnKronos) – Ha colpito la rete di Anis Amri, l’autore dell’attentato al Mercato di Natale di Berlino il 19 dicembre 2016, la vasta operazione antiterrorismo condotta dal personale appartenente alla Direzione centrale della polizia di prevenzione ed alle Digos di Roma e Latina. Il blitz ha portato all’esecuzione di cinque ordinanze di custodia cautelare in carcere. Perquisizioni sono in corso in varie ...

Terrorismo - Smantellata la rete del tunisino Anis Amri : 5 arresti : Su ordine della Procura di Roma, la polizia ha arrestato diverse persone riconducibili alla rete di Anis Amri, il tunisino autore della strage al mercatino di Natale di Berlino, ucciso a Sesto San Giovanni (Milano) il 23 dicembre del 2016. In carcere sono finiti quattro tunisini, che abitavano tra Napoli e Caserta, mentre a un palestinese 38enne già detenuto a Rebibbia è stato notificato l'ordine di arresto.